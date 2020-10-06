Москва, 6 октября, 2020, 08:30 — ИА Регнум. Вопрос о строительстве дороги, соединяющей курорты Кавказских Минеральных Вод с Черноморским побережьем, будет рассмотрен в правительстве РФ. Путепровод, о котором на протяжении десятилетий, начиная с советских времен, говорят как о проекте с мультипликативным эффектом для развития Юга России и Северного Кавказа, может все-таки быть реализован.

Дорога

Надежду на это дал вице-премьер РФ — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. После его рабочей поездки в августе 2020 года в субъекты Северо-Кавказского федерального округа, который он курирует, появился перечень поручений Минэкономразвитию РФ, Минтрансу и Минприроды, в котором есть также пункт о дороге из Кавминвод на море.

«Совместно с правительством Ставропольского края внесите предложения, обеспечивающие возможность строительства участка автомобильной дороги, соединяющей города-курорты региона Кавказских Минеральных Вод и курорты Краснодарского края», — говорится в перечне поручений для трех федеральных министерств.

Срок исполнения этого поручения ограничен 30 октября.

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Напомним, планы на строительство автодороги через перевалы Кавказа из Кавминвод на Черноморское побережье пытаются реализовать с середины прошлого века. Власти не одного региона СКФО называют эту трассу «дорогой жизни», так как ее строительство имеет серьезное экономическое значение для всего юга России. Еще в 2016 году глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщал, что проектно-изыскательские работы по строительству дороги Кисловодск — Сочи должны начаться уже в 2017 году.

В 2018 году проект строительства дороги к Черному морю из Ставропольского края был представлен президенту РФ Владимиру Путину, и он дал ему положительную оценку. Однако к его осуществлению до сих пор не приступили.

Для справки: в настоящее время дорога из Пятигорска в Сочи составляет 720 км, если ехать через Краснодар, или 600 км — через Майкоп. При этом время в пути составляет до 12 часов. Трасса через горные перевалы Кавказа сократит этот путь вдвое.

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