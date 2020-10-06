Тюмень, 6 октября, 2020, 07:15 — ИА Регнум. В Тюмени на «Марше Памяти», который состоится 7 октября в 11:00 по местному времени у Вечного огня на Исторической площади, родственникам погибшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца Николая Тюленёва передадут смертный медальон. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

Пресс-служба Тюменского областного поискового центра Николай Михайлович Тюленёв до отправки на фронт

Медальон с останками красноармейца Николая Тюленёва был обнаружен в августе 2019 года при проведении поисковых работ вблизи села Видлица Олонецкого района в Карелии местными поисковиками.

Пресс-служба Тюменского областного поискового центра Записка из смертного медальона

В медальоне найдены сведения о бойце: «Тюленёв Николай Михайлович, рядовой, 1917 года рождения, уроженец деревни Раскатиха Глядянского района Челябинской области. В графе адрес семьи написано: Тюленёва Екатерина, город Ленинград, ул. Каляева».

Родственников красноармейца нашли в Тюмени. В церемонии передачи смертного медальона примут участие бойцы поисковых отрядов Тюмени, участники военно-мемориальной экспедиции «Марш Памяти», представители военного комиссариата Тюменской области и городской думы.