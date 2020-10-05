Сараево, 5 октября, 2020, 23:52 — ИА Регнум. 5 октября председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил журналистам боснийского новостного агентства Dnevni avaz, которые сопровождали его во время визита в боснийскую общину Албании, что жизнь без идентичности — бессмысленна.

European People's Party Шефик Джаферович

«Каждый человек имеет право на свою идентичность и выражение того, что он чувствует. Именно в этом главная потребность человека — выражать свою идентичность. Предки боснийцев, живущих здесь по сей день, давно пришли в Албанию, и они хорошо адаптировались к этому обществу», — подчеркнул Джаферович.

Он отметил, что местные боснийцы являются лояльными Албании гражданами. В Албании они живут, работают и получают образование, и власти их уважают.

«Они сохранили свою идентичность, все говорят на боснийском языке. Они не забыли родину своих предков Боснию и Герцеговину. Я считаю, что каждый босниец, приезжающий в Албанию, должен посетить и поддержать их», — указал Джаферович.