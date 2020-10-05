МИД РФ прокомментировал внутрисуданское соглашение о мире
Москва, 5 октября, 2020, 23:27 — ИА Регнум. Соглашение, которое было заключено Переходным правительством Судана и коалицией вооружённых группировок Суданский революционный фронт — важное событие, сообщили 5 октября в пресс-службе МИД РФ.
«Приветствуем подписание мирного соглашения, которое является важным шагом на пути к достижению национального примирения в Судане», — сообщили в МИД РФ.
Российская сторона указала на важную роль президента Южного Судана Салвы Киира, который также участвовал в договоре. Москва призвала вооружённые группировки, которые пока не подписали договор с властями Судана, присоединиться к соглашению.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа между Переходным советом Судана и Суданским революционным фронтом, выступающим от имени вооружённых группировок в Дарфуре, Голубом Ниле и Южном Кордофане, была заключена договорённость о мире.
3 октября стороны подписали документ. Киир также участвовал в этом соглашении, согласно которому в Судане на 39 месяцев установился режим прекращения огня.
Договором представителям группировок предоставляются дополнительные места в структурах исполнительной и законодательной власти.