Москва, 5 октября, 2020, 23:27 — ИА Регнум. Соглашение, которое было заключено Переходным правительством Судана и коалицией вооружённых группировок Суданский революционный фронт — важное событие, сообщили 5 октября в пресс-службе МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«Приветствуем подписание мирного соглашения, которое является важным шагом на пути к достижению национального примирения в Судане», — сообщили в МИД РФ.

Российская сторона указала на важную роль президента Южного Судана Салвы Киира, который также участвовал в договоре. Москва призвала вооружённые группировки, которые пока не подписали договор с властями Судана, присоединиться к соглашению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа между Переходным советом Судана и Суданским революционным фронтом, выступающим от имени вооружённых группировок в Дарфуре, Голубом Ниле и Южном Кордофане, была заключена договорённость о мире.

3 октября стороны подписали документ. Киир также участвовал в этом соглашении, согласно которому в Судане на 39 месяцев установился режим прекращения огня.

Договором представителям группировок предоставляются дополнительные места в структурах исполнительной и законодательной власти.