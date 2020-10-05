Берлин, 5 октября, 2020, 23:26 — ИА Регнум. Влияние забастовок работников нефтяной и газовой отрасли в Норвегии не окажет сильного влияния на нефтяные цены, 5 октября сообщает агентство Reuters.

Stan Shebs Нефтяная платформа

«Это не повлечет за собой серьезного сокращения предложения на рынке. В настоящее время преобладают опасения относительно глобального спроса» , — отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фритч.

По словам аналитика, сокращение добычи Норвегии на 330 000 баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте будет компенсировано наращиванием добычи в Ливии.

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