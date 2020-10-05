Москва, 5 октября, 2020, 22:20 — ИА Регнум. Война в Нагорном Карабахе привела к человеческим жертвам, её пора прекратить.

Mod.gov.az ВС Азербайджана

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Об этом шла речь на переговорах между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили 5 октября в пресс-службе Кремля.

«Продолжено обсуждение обострившегося вооружённого противостояния в зоне нагорнокарабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведёт к серьёзным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения», — говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора российский президент заявил армянской стороне, что в Нагорном Карабахе нужно как можно скорее остановить войну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва, Париж и Вашингтон выпустили совместное заявление на уровне глав МИД, призывающее стороны конфликта в Нагорном Карабахе остановить войну и начать мирные переговоры.