Чебоксары, 5 октября, 2020, 21:46 — ИА Регнум. 2021 год женсовет Чувашии проведет под знаком Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Об этом заявила глава республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева на заседании, приуроченном к 30-летию общероссийской организации «Союз женщин России».

Иван Шилов ИА REGNUM Сурский рубеж

«Во-первых, следующий 2021 год в Чувашии будет посвящен этим событиям, принят соответствующий указ, уже началась работа по увековечиванию памяти строителей рубежей. Во-вторых, и это важнее всего — именно женщины зимой 1941−1942 годов рыли окопы, строили землянки и укрепления. Подвиг строителей Сурского и Казанского рубежей — это женский подвиг», — подчеркнула лидер движения женщин Чувашии.

Члены правления чувашской организации обсудили предстоящие планы. В числе ближайших мероприятий — марафон празднования Дня матери, который стартовал с 5 октября. В плане — почти десяток различных событий, которые пройдут на различных площадках в интернете и оффлайн. Все эти мероприятия будут проходить под единым лозунгом «Мама в Моде. Россия». Проследить многообразие творческих проявлений чувашских мам можно будет по специальному хештегу #МамавМодеРоссия. Самые яркие творческие номера планируют собрать в Чебоксарах на большой сцене.

Кроме того, состоялось награждение выдающихся женщин республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 2021 год объявлен руководителем региона Олегом Николаевым Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, приуроченным к 80-летию важной памятной даты. Строительство линии обороны в 1941—1942 годах — это одна из менее изученных страниц истории Великой Отечественной войны. Это была своя война в тылу для тысяч женщин, которые ежеднево совершали свой подвиг — на пределе сил и возможностей.