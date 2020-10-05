Бишкек, 5 октября, 2020, 20:34 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков намерен 6 октября встретиться с лидерами всех 16 партий, принявших участие в парламентских выборах. Об этом пишет пресс-служба главы государства.

President.kg Сооронбай Жээнбеков

Что именно Жээнбеков планирует обсудить с руководителями политических блоков, в администрации президента не сообщили.

Также остается неизвестным, как на приглашение отреагировали лидеры 11 проигравших выборы партий, чьи сторонники устроили массовые беспорядки и попытались проникнуть на территорию Дома правительства.