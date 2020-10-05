Владикавказ, 5 октября, 2020, 20:07 — ИА Регнум. В Северной Осетии вновь продлен режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше. На это раз продление будет действовать до 18 октября. Указ об этом подписал 5 октября глава субъекта Вячеслав Битаров.

Алан Калманов. На рассвете. 2014

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Не подпадают под действие указа лишь те жители региона, достигшие 65 лет, которые продолжают работать на пенсии и чье пребывание на рабочем месте необходимо с точки зрения производственного процесса.

«Сохраняется режим самоизоляции, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте, по решению работодателя, является важным для обеспечения деятельности указанных организаций», — говорится в тексте указа.

Напомним, в Северной Осетии ситуация с распространением коронавируса продолжает оставаться нестабильной. За прошедшие выходные выявлено еще 107 носителей инфекции. Общее число заразившихся достигло 5995 человек.