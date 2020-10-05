Москва, 5 октября, 2020, 20:01 — ИА Регнум. Правительственные премии в области образования в 2020 году присуждены 38 людям, сообщили в правительстве РФ.

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Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Лауреатами стали 38 человек, среди них — авторы учебников, научно-практических разработок, методических материалов и справочной литературы, — говорится в пояснительной записке к документу. — Наградой отмечены работы, посвящённые художественным промыслам, вопросам подготовки кадров и персонализации обучения, тренинговым программам для соотечественников, проживающих за рубежом, охране труда и радиотехнике».

Напомним, премия в области образования присуждается российским правительством каждый год. Выбор людей, которым присуждаются награды, опирается на рекомендации межведомственного совета, включающего представителей академического сообщества и профильных госорганов.

Выбор падает на тех, кто вносит большой вклад в развитие образовательной системы и внедрение перспективных технологий обучения. Лауреатам премии выплачивается денежное поощрение в размере двух миллионов рублей.