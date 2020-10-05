Ханты-Мансийск, 5 октября, 2020, 19:56 — ИА Регнум. В Югре учителям вместо масок предложили носить на работе защитные экраны. С инициативой выступила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте 5 октября.

Павел Редин ИА Красная Весна Одноразовые защитные маски

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Многие учителя уже посетовали на неудобства ношения маски. А за защитным экраном видно глаза преподавателя и мимику, что важно особенно для младшеклассников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре не собираются вводить внеплановые осенние каникулы для учащихся. По информации СМИ, в регионе на 5 октября 7,2 тыс. учеников школ переведены на дистанционное обучение преимущественно из-за распространения ОРВИ.