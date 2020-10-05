СКР сообщил о задержании экс-топ-менеджера крупной госкомпании
Москва, 5 октября, 2020, 19:32 — ИА Регнум. О задержании бывшего топ-менеджера одного из принадлежащих государству акционерных обществ топливно-энергетического комплекса сообщила 5 октября официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Задержание проведено ГУ по расследованию особо важных дел СКР совместно с управлением «П» Службы экономической безопасности ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, совершённом из корыстной заинтересованности.
Отмечается, что затраты на эти разработки превысили два миллиарда рублей. После этого подозреваемый предложил знакомому бизнесмену купить кое-что из материалов за 400 млн руб.
Эта преступная деятельность, отмечает Петренко, была пресечена. Подозреваемого задержали сразу после передачи им конструкторской документации третьему лицу и получения оплаты за нее.