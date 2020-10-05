Милан, Италия, 5 октября, 2020, 19:29 — ИА Регнум. Итальянские промышленники опасаются, что объем снижения ВВП страны в 2020 году составит «двузначное число», то есть превысит 10%, заявил в понедельник, 5 октября, глава национальной ассоциации Confindustria Карло Бономи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Италии

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%.

По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделениепочти 100млрд евро (в том числе кредитных средств). Из фондов ЕСбюджет Италии иитальянские компаниимогутполучить около 200млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.