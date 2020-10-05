Калуга, 5 октября, 2020, 19:44 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 76 человек за последние сутки, сообщает 5 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 67 подтверждённых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Всего в регионе 9 тыс. 594 положительных результата тестов получили подтверждение, 1 тыс. 773 человека находятся на лечении, 7 тыс. 747 человек выздоровели, 74 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (551), в Обнинске (253), в Боровском районе (138), в Людиновском районе (135), в Дзержинском районе (93) и в Козельском районе (87).