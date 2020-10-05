Москва, 5 октября, 2020, 19:17 — ИА Регнум. Позиция спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко относительно налогов должна быть услышана Минфином РФ и налоговой службой. Об этом заявил заместитель председателя «Партии роста» Виктор Звагельский.

Совет Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко

«Учитывая то, что позиция озвучена одним из руководителей страны, надеемся, что это не просто PR-акция, а серьезное предложение, на которое последует соответствующая реакции Минфина, налоговой службы и других заинтересованных органов», — сказал Звагельский.

По его словам, инициатива Матвиенко — крайне современная, учитывая, что количество предприятий, которые нужно спасать, сокращается «по причине того, что они просто не справляются с экономической ситуацией»: «Когда мы предлагали подобные формы поддержки предпринимателей, мы понимали, что государство идет на предоставление каких-то льгот очень тяжело и если согласится кого-то освободить от уплаты налогов, значит, планирует увеличить их собираемость в будущем. Возможно, в условиях пандемии на первый план выходят вопросы социальной стабильности, главным из которых является сохранение занятости».