Москва, 5 октября, 2020, 19:13 — ИА Регнум. Совещание на тему загрязнения воды на Камчатке провёл 5 октября министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в режиме видеосвязи, сообщили в пресс-службе экологического ведомства.

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В совещании участвовали губернатор Камчатского края Владимир Солодов, представителями Росприроднадзора, Росгидромета, РАН и других профильных специалистов.

Комментируя случившееся, Солодов, побывавший на месте возможного ЧП, сказал, что есть подтверждения того, что загрязнение воды произошло.

Во-первых, были жалобы сёрферов, во-вторых — выброшенные на берег морские обитатели в Авачинской бухте. Однако при этом, по его словам, «превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ зафиксировано только на территории бухты, а не на Халтырском пляже».

ИА REGNUM) там было превышение в 1,2 раза. Эти факты позволяют говорить, что загрязнение было». Солодов «По состоянию на вчерашний день (4 октября — прим.) там было превышение в 1,2 раза. Эти факты позволяют говорить, что загрязнение было».

Вице-президент РАН Андрей Адрианов заявил, что на данный момент предварительные результаты проб, взятых с места ЧП, не показывают значительных превышений нормы. Нет никаких превышений по концентрации хлоридов, фосфат-ионов, железа и нефтепродуктов.

Он добавил, что 8 октября будет доведён до конца расширенный анализ проб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая информация о загрязнении воды неподалёку от Петропавловска-Камчатского появилась 29 сентября. На Халактырском пляже были замечены останки мёртвых морских животных.