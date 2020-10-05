Глава Минприроды провёл совещание по ситуации на Камчатке
Москва, 5 октября, 2020, 19:13 — ИА Регнум. Совещание на тему загрязнения воды на Камчатке провёл 5 октября министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в режиме видеосвязи, сообщили в пресс-службе экологического ведомства.
В совещании участвовали губернатор Камчатского края Владимир Солодов, представителями Росприроднадзора, Росгидромета, РАН и других профильных специалистов.
Комментируя случившееся, Солодов, побывавший на месте возможного ЧП, сказал, что есть подтверждения того, что загрязнение воды произошло.
Во-первых, были жалобы сёрферов, во-вторых — выброшенные на берег морские обитатели в Авачинской бухте. Однако при этом, по его словам, «превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ зафиксировано только на территории бухты, а не на Халтырском пляже».
Вице-президент РАН Андрей Адрианов заявил, что на данный момент предварительные результаты проб, взятых с места ЧП, не показывают значительных превышений нормы. Нет никаких превышений по концентрации хлоридов, фосфат-ионов, железа и нефтепродуктов.
Он добавил, что 8 октября будет доведён до конца расширенный анализ проб.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая информация о загрязнении воды неподалёку от Петропавловска-Камчатского появилась 29 сентября. На Халактырском пляже были замечены останки мёртвых морских животных.