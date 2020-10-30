Беспорядки и борьба за власть в Киргизии – все новости
В Киргизии после прошедших 4 октября парламентских выборов сторонники партий, не прошедших в парламент республики, устроили акции протеста. 5 октября в центре Бишкека состоялся митинг, на котором выступали представители 11 партий, не сумевших преодолеть 7-процентный барьер на парламентских выборах.
На митинге потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование на выборах в парламент (Жогорку Кенеш) Киргизии. Часть митингующих вступила в столкновения с правоохранительными органами. Были попытки прорваться в здание, где располагаются парламент и администрация президента республики.
Силовики отогнали митингующих от парламента, применив спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Столкновения протестующих с силовиками продолжились на улицах Бишкека.
15 октября стало известно, что Сооронбай Жээнбеков ушёл в отставку с поста президента республики.
Сотрудники ОМОНа разгоняют участников митинга сторонников проигравших парламентские выборы партий с улиц, прилегающих к главной площади Бишкека.
В результате применения силовиками спецсредств были ранены несколько протестующих. Среди них оказался бывший депутат республиканского парламента Жанар Акаев, он ранен резиновой пулей в ногу.
Слезоточивый газ применён силовиками Киргизии при разгоне протестующих.
Об этом: Протестующих в Бишкеке разгоняют слезоточивым газом
Крупные торговые центры, банки и расположенные в центре столицы Киргизии магазины закрылись на несколько часов раньше обычного времени из-за проходящего на главной площади Бишкека митинга сторонников партий, проигравших парламентские выборы, передает корреспондент ИА REGNUM.
Администрация торговых и финансовых организаций обосновывает это опасениями, что акция протеста, участие в которой уже принимают около 5 тысяч человек, может перерасти в массовые беспорядки и нападения мародеров на банки и магазины — как это уже происходило во время «тюльпановой революции» в марте 2005 года и «апрельской революции» в апреле 2010 года.
В Бишкеке сотрудники силовых структур разгоняют митинг сторонников партий, проигравших на парламентских выборах Киргизии.
Помимо дубинок милиция использует светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы. Митингующие разбегаются от Белого дома.
Сообщается о раненых среди митингующих.
Ранее в митинге участвовали около 6 тысяч человек — сторонников 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо», «Ыйман Нуру». Все они проиграли на парламентских выборах, прошедших накануне, 4 октября.
Депутат парламента Киргизии Жанар Акаев («Ата Мекен») ранен в ногу во время беспорядков в Бишкеке.
Выборы в парламент Киргизии были свободными и легитимными. Об этом заявил 5 октября глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) депутат Госдумы РФ Сергей Крючек («Справедливая Россия»).
Он подчеркнул, что выборы в однопалатный парламент страны, Жогорку Кенеш, прошли в соответствии с действующим законодательством и принятыми Киргизией международными обязательствами. Миссия не отметила нарушений национального избирательного законодательства.
«Миссия признает прошедшие выборы депутатов парламента Кыргызской Республики открытыми, свободными и легитимными», — заключил Крючек.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии организовала работу по проведению в стране парламентских выборов должным образом. Об этом заявил заместитель главы миссии наблюдателей ОБСЕ Томас Босеруп 5 октября в Бишкеке.
Он отметил, что в Киргизии были созданы нормальные условия для того, чтобы проголосовали люди с ограниченными возможностями.
Вместе с тем Босеруп указал на некоторые негативные детали. Так, избирательная кампания проходила в довольно агрессивном тоне, сообщил он.
Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. По последним данным, в Жогорку Кенеш прошли три партии: «Мекеним Кыргызстан» — 24,17%, «Биримдик» — 22,79% и «Кыргызстан» — 9,24%.
Количество пострадавших во время столкновений милиции и сторонников проигравших на выборах партий в Бишкеке растет, со стороны митингующих ранения получили более 20 человек, силовики — не менее пяти.
Об этом: Столкновения в Бишкеке: в столице сбоит сотовая связь и интернет
Министерство внутренних дел Киргизии обратилось к руководителям проигравших парламентские выборы партий с призывом распустить участвовавших в митинге сторонников по домам, чтобы избежать ненужных жертв.
В МВД подчеркивают, что ранее обращались к участникам акции протеста с аналогичным призывом, но те отказались подчиняться и начали массовые беспорядки — попытались сломать ворота Дома правительства и бросали камни в попытавшихся помешать им сотрудников правоохранительных органов.
В результате чего милиционеры были вынуждены разогнать их с применением спецсредств.
У правоохранительных органов Киргизии не хватает сил для успешного разгона митингующих, поскольку число протестующих продолжает расти.
Подробности в материале: Столкновения в Бишкеке: митингующие перешли в контратаку
ГУВД города Бишкека возбудило уголовное дело по факту массовых беспорядков.
Об этом: Митинг в столице Киргизии: возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках
Митингующие повредили две машины «скорой помощи», забросав их камнями.
Читайте подробнее: Беспорядки в Киргизии: неизвестные напали на работников «скорой помощи»
Поступает непроверенная информация о первом убитом во время столкновений в Бишкеке.
Митингующие захватили пожарную машину и едут на ней к Белому Дому.
Ранен фельдшер «Скорой помощи».
Участники массовых беспорядков заблокировали въезд во двор столичной станции «скорой помощи».
Об этом: Беспорядки в Киргизии: митингующие заблокировали станцию «скорой помощи»
Количество раненных превысило 70 человек.
5 человек в реанимации
Свежие данные от медиков — в больницы доставлены 120 раненных.
Столкновения в центре Бишкека продолжаются.
Семь человек, пострадавших в ходе столкновений в Бишкеке, находятся в реанимации.
Читайте также: Беспорядки в Киргизии: ранено более 120 человек
Жители Киргизии сообщают о серьезных сбоях с интернетом и сотовой связью.
Митингующие нападают на врачей — «Нам разбили шесть машин. Это только те, что приехали на станцию».
Об этом: БЕспорядки в Киргизии: Митингующие повредили 6 машин «Скорой помощи»
Ранее глава Киргизии планировал провести встречу в 11 часов дня 6 октября, теперь — в 9 утра (6 мск).
Читайте подробнее: Президент Киргизии перенес время встречи с партиями
Силовики высказали в адрес работника СМИ обвинения в том, что «из-за его съемок в стране происходит такой беспредел».
Читайте подробнее: Милиционеры отобрали телефон у журналиста, снимавшего беспорядки в Киргизии
https://twitter.com/AdiSultanaliev/status/1313189299257475072
«Политическая партия «Биримдик» готова пойти на повторные выборы депутатов».
Подробности в материале: Киргизская президентская партия «Биримдик» согласна на перевыборы
Более ста сторонников оппозиции едут из Таласа в Бишкек, чтобы принять участие в протестах.
Сотовая связь в столице Киргизии практически не работает. Жители жалуются на серьезные перебои.
Киргизская оппозиция перебрасывает к месту столкновений с властями более 500 человек.
Подробности в материале: Киргизская оппозиция перебрасывает к Белому дому подкрепление в 500 человек
https://twitter.com/amalbabadzhanov/status/1313207120809132032
Белый дом пал. Митингующие зашли на территорию здания.
Участники митинга проигравших партий вошли на территорию Белого Дома в столице Киргизии.
Подробности в материале: Митингующие захватили Белый дом в столице Киргизии
Во дворе Белого дома горят две пожарные машины. Здание частично разгромлен — стекла выбиты, в окна выкидывают мебель и бумаги.
Подробности в материале: Митингующие громят Белый Дом в Киргизии
Киргизия, Бишкек, президентский кабинет. Протестующий с национальным флагом в руках идет по столу.
https://twitter.com/BakytTorogeldi/status/1313231047723712512
На территории Киргизии в ночь на 6 октября зафиксированы проблемы с доступом к интернет-сервисам, включая социальные сети и популярные мессенджеры. Об этом сообщается на сайте международной мониторинговой некоммерческой организации NetBlocks.
Подробности в материале: В Киргизии на фоне протестов зафиксировали перебои с интернетом
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков «рассчитывает на благоразумие организаторов акции протеста».
Читайте также: Президент Киргизии «рассчитывает на благоразумие» протестующих
Сотовая связь в Бишкеке заработала полном объеме после того как митингующие взяли здание Комитета нацбезопасности.
Алмазбек Атамбаев освобожден из здания ГКНБ
Протестующие на центральной площади Бишкека Ала-Тоо напали на лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова, передаёт информационное агентство 24.kg.
Об этом: В Бишкеке атаковали лидера партии «Бутун Кыргызстан»
Протестующие в Бишкеке добились освобождения из-под стражи в СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, передаёт 6 октября агентство Sputnik.
Читайте подробнее: В Киргизии освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Неизвестные подожгли здание парламента Киргизии после того, как оно было захвачено протестующими, сообщает 6 октября агентство Sputnik.
Подробности в материале: В Киргизии подожгли здание парламента
Бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова вызволили из колонии в селе Молдовановка на фоне продолжающихся в республике протестов, сообщило 6 октября информационное агентство 24. kg со ссылкой на его адвоката.
Подробности в материале: Протестующие в Киргизии освободили из колонии бывшего премьер-министра
Более ста человек пострадали и десятки были госпитализированы во время беспорядков в Бишкеке в ночь на 6 октября, передаёт информационное агентство 24. kg со ссылкой на сообщение городской станции скорой помощи.
Читайте подробности: В Бишкеке из-за беспорядков госпитализировали 90 человек
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключил отмены результатов парламентских выборов, заявила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева, сообщает портал 24.kg.
Подробности в материале: Президент Киргизии не исключил отмены результатов выборов
Общее число пострадавших во время беспорядков в Киргизии достигло 590 человек, сообщили 6 октября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Читайте также: Минздрав Киргизии назвал число пострадавших во время беспорядков
Омурбек Суваналиев стал исполняющим обязанности председателя госкомитета нацбезопасности Киргизии.
Об этом: И. о. главы спецслужб Киргизии стал замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев
Новый и.о. генпрокурора Киргизии выписал санкцию на арест экс-заместителя главы таможенной службы республики Райымбека Матраимова.
Подробности в материале: И. о. генпрокурора Киргизии выписал санкции на арест братьев Матраимовых
Жители Бишкека читают новости за ночь
https://www.facebook.com/marina.skolyshev/posts/3495153320527982
Полномочный представитель правительства Киргизии в Таласской области Марат Мураталиев сложил с себя полномочия на фоне проходящих в республике беспорядков, передаёт 6 октября агентство 24.kg.
Читайте также: Второй губернатор в Киргизии подал в отставку
Разгромлен медиацентр парламента
Несколько сотен жителей города Ош вышли на митинг в поддержку президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова утром 6 октября, трансляция мероприятия ведётся на странице телеканала TMG в Facebook.
Подробности в материале: В киргизском Оше начался митинг в поддержку президента Жээнбекова
Президент Киргизии выступил с заявлением.»Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок».
Об этом: Президент Киргизии просит оппозицию «вернуться в правовое поле»
Комендантом Бишкека стал бывший заместитель министра внутренних дел республики, кандидат в депутаты от партии «Бутун Кыргызстан» Курсан Асанов.
Читайте также: Комендантом столицы Киргизии стал экс-замглавы МВД Курсан Асанов
Мэрия столицы Киргизии решила отложить на неопределенный срок возобновление в школах Бишкека учебы в обычном режиме для учащихся вторых-шестых классов.
Об этом: Бишкекские школы не будут возобновлять очное обучение
Дипломатическое представительство России в Киргизии ведет свою работу в обычном режиме. Об этом 6 октября сообщил пресс-секретарь посольства РФ в стране Виктор Харченко.
Читайте также: Посольство РФ в Киргизии работает в обычном режиме
По результатам столкновений в столице Киргизии в больницы поступили 590 пострадавших, один человек умер.
Читайте подробнее: Врачи насчитали 590 пострадавших во время беспорядков в Киргизии, один умер
С рекомендацией о приостановке работы к коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям обратился Национальный банк Киргизии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба регулятора.
Подробности в материале: Нацбанк Киргизии порекомендовал приостановить работу коммерческим банкам
Попытка незаконного захвата власти произошла в Киргизии, заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков. Видеообращение киргизского лидера опубликовано на YouTube.
«Чтобы не было кровопролития, я отдал силовикам приказ не открывать огонь», — сказал президент.
Читайте также: Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в Киргизии
В Киргизии протестующие заявили, что провозглашают новым «мэром» столицы Бишкека Жоошбека Коеналиева от проигравшей на выборах партии «Республика». Об этом 6 октября сообщил представитель муниципалитета.
Читайте также: В Киргизии протестующие «назначили» нового мэра Бишкека
В Бишкеке из СИЗО освободили экс-главу администрации президента Киргизии Фарида Ниязова. Об этом 6 октября рассказали в штабе киргизской Социал-демократической партии.
Читайте также: Бывший глава администрации президента Киргизии освобожден из СИЗО
Решение о переводе с 6 октября на удаленный формат обучения в средних школах Киргизии из-за пандемии коронавируса до стабилизации обстановки в стране приняли власти республики. Об этом 6 октября сообщает агентство 24. kg со ссылкой на киргизское министерство образования.
Об этом: Школьников в Киргизии перевели на удаленный формат обучения
Правительство обратилось к протестующим против итогов парламентских выборов и другим участникам политических процессов с призывом о мирном урегулировании сложившейся ситуации.
Подробности в материале: Правительство Киргизии объявило переход на особый режим из-за беспорядков
После очередной революции в Киргизии жить станет хуже, полагает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).
Подробности в материале: Депутат Госдумы: в Киргизии станет хуже жить
Центральная избирательная комиссия Киргизии планирует рассмотреть требование проигравших партий об отмене итогов парламентских выборов.
Подробности в материале: ЦИК Киргизии рассмотрит требование протестующих об отмене итогов выборов
ИА REGNUM представляет краткую оценку ситуации на утро, 6 октября.
Читайте подробнее: Сводка о ситуации в Киргизии — начался передел власти и имущества
Правительство Киргизии «работает в особом режиме». Профильные государственные структуры обеспечивают общественную безопасность и правопорядок, следует из заявления правительства.
В результате столкновений правоохранителей с участниками протестных акций в столице Киргизии пострадали 190 сотрудников милиции страны. Об этом 6 октября сообщает республиканский центр по предупреждению пыток.
Читайте подробнее: В ходе столкновений в Бишкеке пострадали 190 милиционеров
За решение об отправке градоначальника в отставку проголосовал 31 из 45 депутатов.
Читайте подробнее: Мэра южной столицы Киргизии отправили в отставку
Власти Казахстана надеются на скорейшую стабилизацию ситуации в Киргизии в соответствии с Конституцией. Об этом 6 октября заявил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.
Читайте подробнее: В Казахстане выразили надежду на стабилизацию ситуации в Киргизии
С призывом отправить нынешний кабинет министров Киргизии в отставку и создать «правительство народного доверия» выступил бывший премьер-министр республики Темир Сариев. Его слова 6 октября приводит агентство 24.kg.
Об этом: В Киргизии призвали создать «правительство народного доверия»
Грабители напали на пожилого вахтера, разбили камеры наблюдения, выломали железную дверь и вынесли из кабинета ноутбук, микрофон, четыре веб-камеры и хранившиеся там деньги.
Читайте также: Киргизско-Российский славянский университет ограбили во время беспорядков
Заявление об отставке по собственному желанию подал мэр столицы Киргизии Азиз Суракматов. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба мэрии Бишкека на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: Мэр Бишкека подал заявление об отставке
Здание министерства внутренних дел Киргизии в Бишкеке захвачено протестующими, сообщает 6 октября издание «Сейчас KG».
Вместе с тем в социальных сетях появились снимки из кабинета главы МВД Киргизии. Кабинет занял назначенный протестующими «комендант Бишкека» Курсан Асанов.
Подробности в материале: В Бишкеке вслед за мэрией захватили здание МВД
ЦИК Киргизии признала итоги парламентских выборов недействительными
Глава государственной телерадиокомпании республики Киргизия Жайнак Усен уулу добровольно подал в отставку. Об этом 6 октября сообщили в администрации телеканала.
Читайте также: Глава государственной телерадиокомпании Киргизии подал в отставку
Вторым и.о. генпрокурора за один день стал один из лидеров движения «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев.
Читайте также: В Киргизии появился второй самоправозглашенный генпрокурор
Группа оппозиционных политиков заявила о создании в Киргизии Координационного совета, который временно возьмет на себя функции правительства.
Подробности в материале: Власть в Киргизии будет делить Координационный совет
Пресс-служба Госрегистра Киргизии сообщает:"Сегодня утром в здание центрального аппарата ГРС пришла группа лиц от политической партии «Ата Мекен» и указала председателю, Акыну Мамбеталиеву, на дверь, заставив написать его заявление об уходе. После чего эти молодчики направились делить места в подведомственных подразделениях и предприятиях ГРС»
Массовые акции протеста в столице Киргизии, начавшиеся 6 октября, вызвали реакцию со стороны пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение в комментариях 6 октября в сервисе Яндекс.Новости.
Часть пользователей решила предположить, по какой причине возникли акции протеста в Бишкеке. По их видению, к такому результату привёл крайне низкий уровень экономического благосостояния страны и народа, как такового в частности.
«В Киргизии люди живут очень тяжело. Доходы маленькие. безработица, ездят гостерить в Казахстан. Вот это все и вылилось в протесты», — пишет Веня И.
Другие вспомнили, что череда подобных нынешнему протестов постоянно происходит на территории Киргизии в течение последних 30 лет. По видению людей, именно такая нестабильная политическая ситуация и стала причиной возникновения бедственного экономического положения страны.
«Бедная Киргизия. Вот уже 30 лет страну сотрясают цветные революции, в результате которых она превратилась в одну из самых бедных стран СНГ, наравне с Украиной», — написал пользователь Viktor F.
Часть людей упрекнула руководство Киргизии времён распада Советского Союза. Граждане считают, что в погоне за личным обогащением местные элиты на долгие годы обрекли республику на бедность, а также на политическую и социальную нестабильность.
«Когда в 90е годы шёл распад СССР, партийной руководство республик, местные князьки, думали только о своих личных выгодах и интересах. Об экономической, военной, политической состоятельности и самостоятельности не думал никто. Лично я не принимаю жалоб народа этих республик», — пишет Татьяна П.
Некоторые комментаторы указали на то, что протесты вредят развитию Киргизии. По их видению, если проигравшая выборы сторона пытается «махать кулаками после драки», то властям страны не остаётся времени для своей непосредственной работы.
«Научились! Зачем теперь выборы если проигравший сразу за камни и бутылки с «молотовым»! У кого теперь больше камней и бутылок, тот и прав. А президент будет весь свой срок от них отбиваться, ему не до работы!», — поделилась мнением пользователь под псевдонимом nina-gileva.
Нашлись и те, кто усмотрел в разгоревшихся на территории Киргизии протестах влияние США, которая добивается того, чтобы вокруг границ Российской Федерации было создано кольцо из ненавидящих Россию стран.
«Сравнивая, обратила внимание на более современное, чем у нас оснащение техникой избирательных участков. Ясно, что нас «окружают» недругами, создавая их из бывших наших братских народов. Все республики будут задействованы, это несомненно. Кто сможет выстоять? Америка желает мир, весь мир получить, как рынок сбыта! Вот ваша «независимость» по-американски, ради которой рвутся и братские, и родственные, и дружеские связи. Добровольно в колонию строем пошли!», — пишет Ирина П.
Напомним, в ночь на 6 октября в Киргизии возникли массовые акции протеста, целью которых стала отмена результатов проведённых парламентских выборов.
Читайте также: «Бедная Киргизия» — в сети прокомментировали столкновения в Бишкеке
Попытки связаться с ключевыми государаственными чинвониками остаются безуспешными.
Об этом: В Киргизии пропали президент, премьер-министр и спикер
Бывшего мэра столицы Киргизии Албека Ибраимова освободили из исправительной колонии. Об этом 6 октября рассказали в штабе киргизской Социал-демократической партии.
Об этом: Бывший мэр Бишкека освобожден из исправительной колонии
Решение об ограничениях въезда в Узбекистан граждан Киргизии и третьих государств с 6 октября приняли власти данной страны. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба киргизской государственной пограничной службы.
Читайте также: Узбекистан ввел ограничения на въезд для граждан Киргизии
В результате столкновений правоохранителей с участниками протестных акций в Киргизии за медпомощью обратились как минимум 686 человек. Об этом 6 октября сообщает киргизский минздрав на своей странице в соцсети Facebook.
Читайте также: Число пострадавших при протестах в Киргизии превысило 680
Правительство Киргизии выступило с заявлением о том, что продолжает исполнять свои обязанности, сообщает 6 октября агентство 24.kg.
Читайте также: Киргизское правительство выступило с заявлением
Во время выступления в городе Оше на президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова было совершено нападение. Кадры произошедшего 6 октября размещены в социальной сети TikTok.
Об этом: На президента Киргизии напали во время выступления в Оше
Жители Чаткальского района Джалал-Абадской области Киргизии сегодня, 6 октября, захватили золоторудное месторождение «Жамгыр».
Читайте также: В Киргизи местные жители разграбили еще один золотой рудник
В атаках на предприятия в Киргизии участвуют местные жители. Часть компаний не сообщает об инцидентах СМИ, опасаясь раздуть конфликт.
Подробности в материале: Местные жители нападают на горнорудные предприятия
Источник: Киргизские депутаты планируют подписать соглашение о назначении и.о. премьер-министра Садыра Жапарова.
Бизнесмены Киргизии призвали политиков обеспечить безопасность населения, а также охрану частной собственности и объектов предпринимательства от преступных посягательств.
Читайте также: Киргизские предприниматели просят защитить их от рейдеров и мародеров
«Все международные обязательства, связанные с ЕАЭС, ОДКБ и ШОС Киргизия будет соблюдать», — киргизский политик Темир Сариев обещает, что пришедшие к власти политики свяжутся с партнерами в течении нескольких дней.
Читайте также: Темир Сариев: Киргизия выйдет на контакт с Москвой через пару дней
Видео нападения на президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова во время выступления в городе Ош, распространившееся в социальных сетях, оказалось записью трехгодичной давности. Об этом 6 октября сообщает RT в своем Telegram-канале.
Читайте подробнее: Видео нападения на президента Киргизии оказалось трехгодичной давности
Россия заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности Киргизии, говорится 6 октября в комментарии Министерства иностранных дел РФ по ситуации в этой республике.
Подробности в материале: В МИД России отреагировали на протесты в Киргизии
Жители Киргизии жалуются на невозможность снять наличность в банкоматах. Как сообщил председатель киргизского Союза банков Анвар Абдраев, из банкоматов были изъяты все наличные средства, передаёт «Спутник Киргизия».
«Мы с нетерпением ожидаем проведения новых заслуживающих доверия, прозрачных и всеобъемлющих выборов в соответствии с международными обязательствами Киргизии и демократическими правами граждан», — сказано в заявлении Верховного комиссара ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля от 6 октября.
Подробности в материале: Евросоюз призвал провести новые выборы в Киргизии
Завод «Кыргызалтына» в городе Кара-Балте (Чуйская область, Киргизия) захвачен 6 октября неизвестными.
Читайте также: В Киргизии во время беспорядков захвачен завод «Кыргызалтына»
Надежду на то, что ситуация в Киргизии прояснится скоро, в рамках конституционного поля и без вмешательства извне выразил 6 октября в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: В Кремле прокомментировали происходящее в Киргизии
Попыткой незаконно отстранить его от власти назвал происходящее в Киргизии президент страны Сооронбай Жээнбеков: «Я считаю это незаконным захватом власти».
Читайте подробнее: Президент Киргизии назвал беспорядки в стране попыткой переворота
Об отставке спикера парламента Киргизии Дастанбека Джумабекова сообщили 6 октября в пресс-службе законодательного органа. О намерении уйти в отставку также заявил мэр Бишкека Азиз Суракматов и четверо киргизских губернаторов.
Читайте подробнее: В Киргизии подал в отставку спикер парламента Джумабеков
Об отставке киргизского премьер-министра Кубатбека Боронова сообщает 6 октября 24.kg.
Подробности в материале: Премьер-министр Киргизии подал в отставку
Новым премьер-министром Киргизии стал Садыр Жапаров. За него проголосовал сегодня, 6 октября, парламент страны, сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Читайте также: Парламент Киргизии проголосовал за нового главу правительства
За Мыктыбека Абдылдаева от партии «Бирбол» в качестве нового спикера проголосовал парламент Киргизии на заседании 6 октября, сообщает «Кабар».
Назначение депутата парламентской фракции «Бир Бол» («Будь един») Мыктыбека Абдылдаева на пост спикера парламента Киргизии породило множество комментариев со стороны пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 6 октября в сервисе «Яндекс.Новости».
Множество пользователей выразили свою позицию, согласно которой назначение оппозиционера после массовых протестов в Киргизии является показателем несостоятельности политической системы страны. По их мнению, властям республики важнее голос толпы, нежели голос народа.
«Вот вам пример недодемократии! А вы мне всё про выборы какие-то! Кто первый толпу соберёт — тот и победитель!» — написал Максим К.
Часть людей вспомнила, что недавно в Киргизии уже происходили оранжевые революции. К примеру, по результатам последней протестующие посадили на руководящие должности тех, кто, как им казалось, более того достоин.
«В прошлый раз победившие киргизские «революционеры», предлагали продавать территории своей страны (накормить «освобождённое» население они были не способны). Интересно, что в этот раз продавать будут», — написал пользователь под псевдонимом Sirius-51.
Другие комментаторы пошли дальше и вспомнили, что череда протестов и переворотов на территории Киргизии происходят с периодичной частотой. А началось то всё сразу после развала Советского Союза.
«Так они в Киргизии на перевороты как на работу ходят, после развала СССР уже с десяток наберётся. Ещё бы жить начали лучше и богаче», — пишет пользователь «Буратино».
По видению ряда пользователей, Киргизия всё дальше отходит от актуальных политических форм существования и скатывается в откровенный феодализм с преобладанием принципа естественного отбора — кто сильней, тот и прав.
«Вперёд в феодализм! Зачем там вообще выборы? Законы не выполняются. Голоса побоку. Кто сильней, умней и беспринципней, того и власть», — поделился мнением Владимир Л.
Нашлись и те, кто предложил сравнить результаты острых политически процессов на территории Киргизии с ситуацией в России и Белоруссии. По мнению граждан, в Киргизии видна рука стран Запада, которые в собственных интересах переигрывают расстановки сил в республике с целью оградить страну от влияния Российской Федерации.
«Технология голосования и его результаты подсчёта одинаковы для России, Белоруссии, Киргизии. Но какие разные конечные результаты. В России покой как на кладбище. В Белоруссии вроде рассердились, теперь сходит на нет. А в Киргизии сменили власть. Каждый может сам всё оценить. Теперь в Киргизии янки править будут? А количество киргизов в России станет меньше, чем в Киргизии? А хоть один вернётся на родину, или эта мечта недостижима», — задаётся вопросами пользователь «Федос Иан-да-Марья».
Напомним, 6 октября стало известно, что пост спикера парламента Киргизии занял депутат от оппозиционной фракции «Бир Бол» Мыктыбек Абдылдаев. Данное назначение произошло после массовых акций протестов в Бишкеке после оглашения результатов выборов в парламент страны.
Читайте также: «Голоса побоку» — в сети обсудили нового спикера парламента Киргизии
Провокаторы из толпы митингующих в Бишкеке напали на дружинников в районе пересечения улиц Абдырахманова и Медерова, передаёт агентство 24. kg со ссылкой на видеоролики очевидцев.
Читайте подробнее: В Бишкеке между митингующими и дружинниками произошла стычка
Соединенные Штаты призывают стороны политического конфликта в Киргизии прекратить насилие на улицах и решить кризис мирным путем, сообщает пресс-служба американского посольства в Бишкеке.
Подробности в материале: Посольство США в Киргизии призвало прекратить уличные беспорядки
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не покидал Киргизию, сейчас он находится в Бишкеке, сообщила 7 октября журналистам пресс-секретарь главы киргизского государства Толгонай Стамалиева.
Читайте также: Президент Жээнбеков не покидал Киргизию, заверили в его администрации
Общее число пострадавших во время беспорядков в Бишкеке достигло 768 человек, сообщили 7 октября в пресс-службе Минздрава Киргизии.
Читайте также: Во время беспорядков в Бишкеке пострадали более 750 человек
В столице Киргизии митингующие заявили о необходимости смены состава нового правительства. Такие требования были выдвинуты сегодня, 7 октября, в ходе акции протеста, которая проходит в Бишкеке возле здания Дома правительства.
Читайте подробнее: В Бишкеке звучат призывы к смене правительства
В Бишкеке народным дружинам, созданным неравнодушными гражданами Киргизии, удалось навести порядок в городе и не допустить массового мародёрства и погромов. Об этом 7 октября заявили в мэрии столицы.
Читайте также: Погромы в Бишкеке: дружинники взяли ситуацию под контроль
Офис золотодобывающей компании «Кумтор» — крупнейшего налогоплательщика Киргизии — попытались захватить неизвестные. Об этом сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на сотрудника компании.
«В офис прибыли неизвестные лица и пытаются силой проникнуть в помещения компании», — сказал он.
Читайте также: В Бишкеке атакован офис золотодобывающей компании «Кумтор»
О создании в Киргизии ещё одного Координационного совета заявили несколько партий республики. Об этом 7 октября сообщили на пресс-конференции представители данных партий.
Подробности в материале: В Киргизии создали ещё один Координационный совет
Общее число пострадавших во время беспорядков, которые произошли в столице Киргизии в ночь на 6 октября после парламентских выборов в стране, возросло до 911. Об этом 7 октября сообщает киргизский минздрав.
Подробности в материале: Число пострадавших в ходе беспорядков в Бишкеке выросло до 911
Владимир Путин о ситуации в Киргизии: «Мы надеемся на то, что восстановится нормальный демократический политический процесс».
Российский президент Владимир Путин рассчитывает, что политический кризис в Киргизии будет преодолён мирным путём, и это случится скоро. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого показал 7 октября телеканал «Россия 24».
«Мы надеемся, что все обойдется мирно. Надеемся на то, что восстановится нормальный политический процесс», — сказал Путин.
Читайте также: Путин надеется на мирное разрешение кризиса в Киргизии
Президент Росси Владимир Путин надеется, текущая политическая турбулентность в Киргизии завершится «быстро без каких-либо потерь».
Читайте подробнее: Путин рассчитывает, что борьба за власть в Киргизии завершится быстро
Несколькими днями ранее суд признал бывшего киргизского высокопоставленного чиновника виновным в незаконном обогащении и приговорил его к девяти годам лишения свободы.
Подробности в материале: Протестующие освободили из тюрьмы экс-вице-премьера Киргизии
Россия, как и в случае с белорусской ситуацией, не хочет вмешиваться во внутрикиргизские дела. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутрикиргизские процессы, так же как и в случае с Белоруссией. Тут я хочу обратить ваше внимание на слова президента о том, что много планов по сотрудничеству между Россией и Киргизией, между Россией и Белоруссией», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Кремль заявил о невмешательстве в дела Киргизии
Молодые митингующие требуют не допустить к власти всех «старых» политиков.
Об этом: В Бишкеке протестуют против назначения Жапарова премьер-министром Киргизии
Участники протестов выбили стекла и похитили из медицинских автомобилей аккумуляторы и дорогое медицинское оборудование.
Читайте также: Протестующие в Киргизии разграбили машины скорой помощи
Сооронбай Жээнбеков пытается сыграть на противоречиях между отдельными группами в оппозиции.
Читайте подробнее: Президент Киргизии пытается расколоть оппозицию
В Киргизии сразу два политика объявили себя премьер-министрами.
Подробности в материале: В Киргизии за право управлять страной борются два «премьер-министра»
В Киргизии группы захватчиков и мародеров напали на компании, разрабатывающие рудники «Джеруй», «Иштамберды», «Джамгыр», «Терексай» и другие золоторудные месторождения.
Читайте подробнее: Международный деловой совет Киргизии просит защитить инвесторов от рейдеров
С 12 по 16 октября 2020 г. на территории Белоруссии пройдут командно-штабные учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2020».
Читайте также: Названы сроки учений ОДКБ в Белоруссии
Киргизские депутаты запустили процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова, сообщили 7 октября в парламенте Киргизии.
Читайте также: В Киргизии начата процедура импичмента президента Жээнбекова
Особое внимание ООН обратила на нападения рейдеров и мародеров на работающих в Киргизии иностранных инвесторов.
Подробности в материале: ООН хочет наладить диалог между властями и оппозицией
Узбекские пограничники задержали Тилека Матраимова, его сына, племянников и личного охранника, пытавшихся незаконно пересечь киргизско-узбекскую границу.
Об этом: Члены одного из киргизских кланов задержаны при попытке бежать из страны
Депутаты Жогорку Кенеша (парламент Киргизии) не смогли договориться о запуске процедуры импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову, передаёт 8 октября агентство Sputnik.
Читайте подробности: В Киргизии депутаты не договорились об импичменте президенту Жээнбекову
Медицинская помощь за несколько дней беспорядков в столице Киргизии потребовалась более чем 1 тыс. человек, сообщили 8 октября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Читайте также: Во время беспорядков в Киргизии за медпомощью обратились более 1000 человек
Работа кредитно-финансовой системы в Киргизии должна быть полностью восстановлена с 8 октября, с такой рекомендацией к банкам в республике обратился Национальный банк Киргизии.
Подробности в материале: Нацбанк Киргизии призвал восстановить работу финансовой системы в стране
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии совместно с народными дружинниками полностью взяли под свой контроль ситуацию в столице страны. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Читайте также: В ГУВД Бишкека сообщили о полном контроле над ситуацией в городе
Заместитель главы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение действующего президента страны Сооронбая Жээнбекова неизвестно.
Подробности в материале: В Киргизии заявили об исчезновении президента Жээнбекова
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в столице республики Бишкеке, заявила 8 октября пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.
Читайте подробнее: Пресс-секретарь Жээнбекова назвала местонахождение президента Киргизии
Пограничная служба Киргизии не допустит выезда высокопоставленных чиновников из страны, сообщил 8 октября представитель ведомства.
Подробности в материале: В Киргизии погранслужбе запретили выпускать чиновников из страны
Любые эвентуальные рассуждения на счёт того, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков может находиться в России, неуместны. Об этом 8 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: В Кремле ответили на вопрос о местонахождении Жээнбекова
Киргизское правительство пытается сохранить частичную управляемость государством.
Подробности в материале: Власти Киргизии обещают выплатить зарплаты и пенсии несмотря на кризис
Для участия в митинге в поддержку назначенного парламентом Киргизии премьер-министра страны Садыра Жапарова в Бишкеке собрались около тысячи человек. Об этом 8 октября сообщает РИА Новости.
Читайте подробнее: В Бишкеке проходит митинг в поддержку Жапарова
В Организации Объединённых Наций обеспокоены сложившейся в Киргизии обстановкой после выборов. Об этом сегодня, 8 октября, во время встречи с исполняющим обязанности главы Госкомитета национальной безопасности республики Омурбеком Суваналиевым заявил постоянный координатор системы ООН в Киргизии Озонниа Ожиело.
Подробности в материале: ООН готова помочь в стабилизации ситуации в Киргизии
Рост напряжённости у сопредельных с Россией государств, в том числе, например, связанный с политическим кризисом в Киргизии, обращён не только против интересов Москвы, но и Пекина. Об этом 8 октября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: «Не только против России, но и Китая» — о политическом кризисе в Киргизии
Российское руководство обеспокоено ситуацией в Киргизии, где наблюдается бардак и хаос, и надеется на стабилизацию обстановки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 8 октября.
Всё, что происходит в этом соседнем государстве, очень важно для России, так как Киргизия — продвинутый партнёр РФ по ЕАЭС и СНГ, подчеркнул он. Песков не стал подробнее говорить о ситуации, отметив, что она знакома людям на местах.
Подробности в материале: Кремль беспокоит «бардак и хаос» в Киргизии
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с новым спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым ситуацию в республике. Об этом 8 октября сообщила пресс-секретаря главы государства Толгонай Стамалиева.
Об этом: Жээнбеков обсудил со спикером парламента ситуацию в Киргизии
Евразийский союз находится под угрозой из-за обострившихся в 2020 году конфликтов и политических кризисов на Кавказе, Центральной Азии и Белоруссии. Об этом 8 октября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».
Читайте также: В кризисах на постсоветском пространстве увидели злой умысел против ЕАЭС
В Киргизии руководители МВД, спецслужб и армии потребовали от всех политических сил республики в интересах народа начать переговоры. Об этом говорится в заявлении коллегии Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.
Читайте подробнее: В Киргизии силовики призвали политиков начать переговоры
Глава ФСБ России надеется, что правоохранительные органы Киргизии вскоре смогут нормализировать ситуацию и восстановить общественный порядок.
Подробности в материале: Глава ФСБ РФ обсудил с руководством киргизского Совбеза кризис в Киргизии
В 2019 году США выделили средства на мониторинг за избирательным процессом в Киргизии. Об этом 8 октября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».
Читайте также: В протестах в Киргизии увидели «американский след»
МИД Украины дал рекомендации согражданам, находящимся в Киргизии, как избежать опасных ситуаций.
Читайте подробнее: Жителей Украины призвали не ездить в Киргизию
Сторонники президента Киргизии вышли на митинг в Оше.
Подробности в материале: На юге Киргизии проходят митинги в поддержку президента Жээнбекова
К урегулированию ситуации в Киргизии может подключиться Организация Договора о коллективной безопасности, заявил 8 октября генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Он выразил надежду на то, что ситуация в Киргизии «стабилизируется и будет введена в правовую плоскость». Что касается ОДКБ, то организация может сыграть свою роль, «в том числе посредническую», — если это потребуется.
Об этом: В ОДКБ рассказали о возможном посредничестве по ситуации в Киргизии
Информацию о желании покинуть пост главы государства Сооронбай Жээнбеков передал через одного из депутатов.
Читайте также: «Премьер-министр» Киргизии утверждает, что президент хочет уйти в отставку
Пост премьер-министра Киргизии «должна занять компромиссная фигура — технический премьер, который сможет продолжить работу правительства и провести честные равные выборы».
Читайте подробнее: Претендент на пост премьер-министра Киргизии «выпустил джина из бутылки»
Киргизские силовики «находятся вне политики и не являются инструментом политических партий».
Читайте подробнее: Киргизские силовики опубликовали позицию относительно кризиса в стране
https://www.facebook.com/kimyevgeniya/posts/10225002298869164
«Молодежь Киргизии хочет обновления, она является основным актором всех изменений, молодежь поднимается на митинги, и именно молодые люди сделали эту революцию».
Читайте подробнее:Соперник киргизского «премьер-министра» обвинил его в подготовке покушения
Политический кризис в Киргизии может ухудшить экономическую ситуацию и привести к еще большему проседанию показателя ВВП.
Читайте также: Евразийский фонд предрекает падение ВВП Киргизии из-за политкризиса
Все политические силы в Киргизии должны стремиться сохранить мир, не разделять людей и не вносить раскол в обществе, заявил 9 октября президент республики Сооронбай Жээнбеков в своём обращении к народу. Текст обращения распространила пресс-служба администрации глав государства.
Читайте подробнее: Президент Киргизии призвал политические партии не разделять людей
Ночь на 9 октября прошла в столице Киргизии спокойно, без случаев мародерства и погромов. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
Читайте также: Ночь в Бишкеке прошла без погромов и мародерства — ГУВД
В столице Киргизии Бишкеке прошедшей ночью ситуация оставалась спокойной и находилась под контролем правоохранительных органов и народных дружин. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба столичного ГУВД.
Читайте также: Полиция Бишкека не зафиксировала ночью случаев мародёрства и погромов
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти с поста главы государства после того, как страна «встанет на путь законности».
Читайте подробнее: Жээнбеков назвал условия для ухода с поста президента Киргизии
Во время массовых беспорядков, которые произошли в Киргизии после выборов в парламент страны, граждане России не пострадали. Об этом 9 октября рассказал пресс-секретарь российского посольства в Бишкеке Виктор Харченко.
Об этом: Граждане РФ не пострадали в ходе беспорядков в Киргизии
Объединение всех граждан поможет стабилизировать обстановку в Киргизии, с призывом к ним выступил Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии. Об этом сообщает 9 октября пресс-служба ведомства.
«ГКНБ КР обращается ко всем гражданам, неравнодушным к судьбе нашей страны, в эти трудные минуты объединиться в целях стабилизации общественно-политической обстановки», — говорится в сообщении.
Об этом: Спецслужбы Киргизии выступили с обращением к гражданам
«Деструктивные элементы» пытаются обострить ситуацию в Киргизии, заявил 9 октября исполняющий обязанности главы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев.
Читайте также: В Киргизии заявили о пытающихся обострить ситуацию деструктивных элементах
Бывший глава правительства Киргизии Омурбек Бабанов вновь выдвинут кандидатом на данный пост четырьмя оппозиционными партиями страны. Об этом 9 октября сообщает агентство Kabar.
Читайте подробнее: В Киргизии снова выдвинули Бабанова на пост главы правительства
Указ об отставке нынешнего правительства Киргизии и его главы Кубатбека Боронова подписал киргизский президент Сооронбай Жээнбеков. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба республики.
Об этом: Президент Киргизии отправил в отставку правительство страны
Указ об увольнении главы Госкомитета национальной безопасности Киргизии Орозбека Опумбаева с занимаемой им должности подписал президент страны Сооронбай Жээнбеков. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба киргизского лидера.
Читайте также: Президент Киргизии уволил главу Госкомитета нацбезопасности страны
Общее количество пострадавших в ходе массовых беспорядков, которые произошли в столице Киргизии после выборов в парламент страны, выросло до 1218. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения.
Читайте подробнее: Количество пострадавших во время беспорядков в Бишкеке выросло до 1218
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии направил в Генпрокуратуру и МВД заявление 12 партий о нарушениях в ходе выборах в парламент, которые состоялись 4 октября. Об этом 9 октября сообщается на сайте ЦИК.
Подробности в материале: ЦИК Киргизии направил в Генпрокуратуру заявление о нарушениях на выборах
Митинг в поддержку действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова проходит в настоящее время в городе Ош. Об этом 9 октября сообщает агентство 24. kg со ссылкой на городское ГУВД.
Читайте также: Митинг сторонников президента Киргизии Жээнбекова проходит в городе Ош
Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил, что поступают данные о попытках организовать масштабные беспорядки с использованием огнестрельного оружия.
Экс-президент Киргизии Атамбаев, выступая на митинге, назвал произошедшее в стране после парламентских выборов «третьей революцией».
Лидеры Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана призвали народ Киргизии проявить мудрость для сохранения мира в стране — совместное заявление.
Парламент Киргизии должен в кратчайшие сроки провести внеочередное заседание, чтобы вернуть страну в правовое поле, заявил спикер парламента республики.
Он призвал протестующих разойтись, чтобы можно было спокойно провести заседание.
В ситуации в Киргизии присутствуют «ярко выраженные элементы хаоса», заявил 9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте также: Кремль заявил о «ярко выраженных элементах хаоса» в Киргизии
Протесты в Киргизии, которые последовали после выборов в парламент республики, — это «третья революция». Об этом сегодня, 9 октября, выступая в Бишкеке перед своими сторонниками, заявил бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.
Читайте также: Атамбаев считает протесты в Киргизии «третьей революцией»
Президент Киргизии ввел в столице режим чрезвычайного положения.
Указ позволит задействовать армию для восстановления порядка.
Народ Киргизии в нынешнее непростое для республики время должен приложить усилия, чтобы восстановить стабильность в стране. Об этом говорится в совместном заявлении, которые на фоне протестов в Киргизии сделали главы четырёх государств Центральной Азии — Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Читайте подробнее: Главы стран Центральной Азии призвали народ Киргизии проявить мудрость
Vолодые люди закидали камнями митингующих. Сторонники Атамбаева отошли с площади Ала-Тоо к ограде Белого дома.
Читайте также: В центре Бишкека начались столкновения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не проводить параллели между событиями в республике и Киргизии. Об этом 9 октября сообщает БелТА.
Подробности в материале: Лукашенко призвал не сравнивать события в Белоруссии и Киргизии
Органы национальной безопасности Киргизии «вплотную займутся выяснением личности организаторов массовых беспорядков, пытающихся дестабилизировать и без того сложную ситуацию».
Читайте подробнее: Спецслужбы Киргизии обещают наказать виновных в беспорядках. Но не сейчас
Столкновения сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и кандидата в премьер-министры страны Садыра Жапарова начались в центре Бишкека. Об этом сообщает 9 октября «Sputnik Киргизия».
«На площади Ала-Тоо слышны звуки стрельбы, летят камни», — говорится в сообщении.
Об этом: В центре Бишкека слышна стрельба
Часть сторонников Жапарова возвращается на Старую площадь. Ситуация в центре Бишкека успокаиваться.
Об этом: Столкновения в Бишкеке прекратились
Участники митинга в поддержку Садыра Жапарова освистали женщину, выступившую в поддержку Жапарова за то, что она говорила на русском языке.
Служащие роты почетного караула покинули пост на площади Ала-Тоо по приказу командования после того как рядом с ними произошла стычка между сторонниками Садыра Жапарова и Алмазбека Атабмаева.
Читайте также: Главный флаг Киргизии остался без почетного караула
Ранены два человека — претендент на пост вице-премьера Тилек Токтогазиев и охранник Темира Сариева.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проводит встречу с новым главой генштаба страны.
В настоящее время в столицу Киргизии — Бишкек — начали прибывать военная техника и военнослужащие. Об этом 9 октября сообщает ТАСС.
Читайте также: В столицу Киргизии начали прибывать военная техника и военнослужащие
В окружении экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева заявили о совершённом покушении на политика.
О покушении на бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева 9 октября в Бишкеке написала его советник Кундуз Жолдубаева в Facebook.
Подробности в материале: На экс-президента Киргизии Атамбаева совершено покушение
Духовное управление мусульман Киргизии призывает армию, правоохранительные органы и госкомитет нацбезопасности не участвовать в политической борьбе.
Об этом: Беспорядки в Киргизии: Муфтият обещает не вмешиваться в игры политиков
Киргизский оппозиционер Тилек Токтогазиев (партия «Ата Мекен») находится в бессознательном состоянии после ранения, написала 9 октября депутат Эльвира Сурабалдиева в Twitter.
Подробности в материале: В Киргизии депутат рассказала о состоянии раненого Токтогазиева
Информация о покушении, которое готовилось на экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, поступила ещё накануне. Об этом киргизский политик заявил сегодня, 9 октября, в своём видеообращении. Он добавил, что попытки покушений его не остановят, поэтому он намерен «быть с народом» и дальше.
Читайте также: Атамбаев заявил, что был готов к покушению на него
Об обстреле автомобиля, в котором ехал бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков в Бишкеке, сообщает 9 октября Sputnik Киргизия. О покушении на него заявил сам Исаков. Это произошло, когда автомобиль ехал в районе площади Ала-Тоо. Машина была обстреляна боевыми патронами.
Об этом: Бывший премьер-министр Киргизии Исаков заявил о покушении на него
Усиленный режим охраны введен из-за массовых беспорядков, вспыхнувших в республике.
Читайте подробнее: Российская военная база в Киргизии переведена на антитеррористический режим
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил об угрозе потери государственности.
Режим чрезвычайного положения начал действовать в Бишкеке с 17:00 мск 9 октября. Действие режима ЧП продлится до 5:00 мск 21 октября.
Читайте подробнее: В Бишкеке вступил в силу режим ЧП
Киргизия как государство подошла к опасной черте, заявил 9 октября президент страны Сооронбай Жээнбеков в обращении к согражданам.
Читайте подробнее: Президент Киргизии заявил, что страна подошла к черте
Режим ЧП введён в Бишкеке для создания безопасных условий жизни для мирных граждан, заявил 9 октября президент страны Сооронбай Жээнбеков в обращении к согражданам.
Читайте также: Сооронбай Жээнбеков объяснил, почему ввёл режим ЧП в Бишкеке
Заседание парламента Киргизии по ситуации в стране состоится завтра, 10 октября, заявила вице-спикер Аида Касымалиева. На заседании парламента, отмечает Касымалиева, будут обсуждаться кандидатуры в премьер-министры Киргизии и ситуация с беспорядками в Бишкеке.
Читайте подробнее: В Киргизии анонсировали заседание парламента
Президент Киргизии имеет право вводить чрезвычайное положение без предварительного объявления.
Об этом: В администрации президента Киргизии уверяют, что введение режима ЧП законно
Решение о введении комендантского часа в столице Киргизии будет принимать комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев, сообщили 9 октября в пресс-службе киргизского президента.
Читайте также: Власти Киргизии рассказали о возможном комендантском часе в Бишкеке
Помимо политических призывов со стороны участников массовых протестов в Киргизии звучат также призывы, направленные на раскол общества по национальному и региональному признаку.
Читайте подробнее: Президент Киргизии обсудил с главой Генштаба меры по борьбе с беспорядками
В столицу Киргизии въезжают колонны грузовиков с солдатами в сопровождении бронетранспортеров.
Читайте подробнее: В Бишкек вошла бронетехника — армия наводит порядок
По мнению Сооронбая Жээнбекова, над страной нависла реальная угроза потери государственности.
Об этом: Глава Киргизии: Страна у черты опасности из-за непомерных амбиций политиков
Протестующие разбили в Бишкеке 12 автобусов и 16 милицейских автомобилей, а также повредили и разграбили 7 машин «скорой помощи», среди которых один кардиологический реанимобиль
Об этом: Мэр Бишкека назвал предварительную сумму ущерба от беспорядков
Колонны военной техники прибывают в столицу Киргизии с полуночи 10 октября, передаёт агентство «24.kg» со ссылкой на видеосообщения очевидцев.
Читайте подробнее: В Бишкек стягивают военную технику
В столице Киргизии Бишкеке, где ранее было введено чрезвычайное положение, ситуация находится под контролем правоохранительных органов и народных дружин. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба столичного ГУВД.
Читайте подробнее: В ГУВД Бишкека заявили о контроле над ситуацией в городе
Вице-спикер парламента Киргизии Аида Касымалиева предложила выдвинуть нового кандидата на должность главы правительства. Об этом она написала 9 октября на своей странице в социальной сети Facebook, обращаясь к депутатам коалиции большинства.
Об этом: Касымалиева предложила сменить кандидата в премьер-министры Киргизии
Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев утверждает, что в случае прихода к власти его партии «приоритеты во внешней политике Киргизии останутся неизменными».
Об этом: Киргизский политик: ситуация в стране «очень сложная»
Задержание проведено в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке.
Читайте также: Спецслужбы Киргизии задержали экс-президента Алмазбека Атамбаева
Перестановки в руководстве силовым блоком проходят на фоне острого политического кризиса в стране.
Читайте также: Кризис в Киргизии: президент уволил руководство Совета безопасности
Киргизские депутаты должны в течение трех дней поддержать или отменить указ о введении чрезвычайного положения в столице республики.
Об этом: Спикер парламента Киргизии рассказал, когда может быть снят режим ЧП
Смены состава и структуры правительства Киргизии не будет в случае назначения на должность премьер-министра Садыра Жапарова. Об этом Жапаров заявил 10 октября на заседании парламента Киргизии.
Об этом: Кандидат в премьер-министры Киргизии рассказал о будущем правительстве
Об обещании президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку сообщил кандидат в премьер-министры страны Садыр Жапаров на заседании парламента 10 октября.
Читайте подробнее: Кандидат в премьер-министры Киргизии рассказал об обещании Жээнбекова
Политик Алмазбек Атамбаев, который 10 октября был задержан в Киргизии, подозревается в организации массовых беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности республики.
Читайте также: Названа причина задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
Состав нового правительства Киргизии утверждён на заседании парламента 10 октября. Главой правительства назначен Садыр Жапаров, которого поддержали все присутствовавшие на заседании депутаты.
Читайте также: В Киргизии утверждён состав нового правительства
Россия остаётся для Киргизии главным стратегическим партнёром, заявил новый премьер-министр страны Садыр Жапаров после утверждения его кандидатуры парламентом 10 октября.
Читайте также: Глава нового правительства Киргизии дал оценку отношениям с Россией
Уголовное дело по факту организации 9 октября массовых беспорядков в Бишкеке на площади Ала-Тоо возбуждено в Киргизии, сообщили 10 октября в киргизском министерстве внутренних дел. В рамках этого дела допрошены сыновья задержанного ранее бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
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Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил о возможности привлечения организации к разрешению ситуации в Киргизии.
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Сейид и Кадыр Атамбаевы — сыновья бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева — отпущены после допроса, сообщили 10 октября в киргизском МВД.
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Бывшего депутата киргизского парламента Равшана Джеенбекова допросили в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии. Об этом 11 октября со ссылкой на сообщение политика в одной из социальных сетей сообщает 24.kg.
Читайте также: Экс-депутата Равшана Джеенбекова допросили ГКНБ Киргизии
Протесты в Киргизии и Белоруссии имеют разную природу. Об этом заявил бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев.
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«Жители Киргизии выходят на площади по двум причинам: исполнение законов и решение проблем труда».
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Никаких провокаций и фактов дестабилизации обстановки в Бишкеке в ночь с 11 на 12 октября зафиксировано не было.
Читайте подробнее: Обстановка в Бишкеке контролируется военными, милицией и добровольцами
Военные, милиция и народные дружинники контролируют обстановку в столице Киргизии, городе Бишкеке. Об этом 12 октября сообщает ГУВД города.
Из-за того, что первый указ о введении в столице Киргизии режима чрезвычайного положения (ЧП) не был рассмотрен парламентом страны, президент республики Сооронбай Жээнбеков повторно объявил режим ЧП в Бишкеке. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба киргизского лидера.
Подробности в материале: Президент Киргизии повторно ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения
Здание парламента Киргизии, которое было захвачено участниками протестных акций, снова возвращено под контроль властных структур. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе киргизского президента, передает РИА Новости.
Читайте также: Власти Киргизии вернули под свой контроль здание парламента страны
«Штурм Белого дома в Бишкеке не был спланирован ни одной из политических сил. Партии, участвовавшие в акции протеста, не намеревались захватывать здания и брать власть в свои руки» — анализ случившегося от шеф-редактора ИА REGNUM.
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Центризбирком Киргизии отказал лидеру политической партии «Ата-Мекен» Омурбеку Текебаеву, который требовал вернуть ему депутатский мандат. Об этом сообщает 12 октября киргизское агентство 24.kg.
Отказ в возвращении мандата в ЦИК объяснили отсутствием вакантного места. Соответствующее решение принято на заседании избиркома.
Об этом: ЦИК Киргизии не стал возвращать депутатский мандат главе партии «Ата-Мекен»
Комендантский час будет ежедневно вводиться в Бишкеке с 22:00 до 05:00.
Читайте также: Комендантский час в столице Киргизии сократили до семи часов
Протестовавшие против итогов парламентских выборов киргизстанцы напали водителя военного грузовика, отобрали машину и уехали на ней в неизвестном направлении.
Читайте подробнее: МВД Киргизии ищет военную технику, угнанную участниками беспорядков
Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сможет «путём мирного диалога» стабилизировать ситуацию в республике и добиться в стабильности в стране. Такую уверенность выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своём послании киргизскому лидеру.
Об этом: ЕС верит в способность Жээнбекова добиться стабильности в Киргизии
Протестующие в Бишкеке за время беспорядков повредили более трёх десятков единиц автомобильной техники, сообщили 12 октября в администрации киргизской столицы.
Об этом: Власти Бишкека рассказали о пострадавшей технике во время протестов
Материальный ущерб от беспорядков в Бишкеке оценивается в $214 тыс., или 17 млн сомов, сообщили 12 октября в мэрии киргизской столицы.
Подробности в материале: Мэрия Бишкека назвала сумму ущерба от беспорядков
Трансграничные операций по системе SWIFT и альтернативным каналам связи вновь разрешены в Киргизии с завтрашнего дня — с 13 октября, сообщили в киргизском Нацбанке.
Читайте подробнее: В Киргизии вновь разрешили операции по системе SWIFT
Об аресте до 10 декабря 2020 г. бывшего главы администрации президента Киргизии Фарида Ниязова судом. Соответствующее решение принято Первомайским районным судом Бишкека по делу об организации массовых беспорядков 9 октября в киргизской столице. До конца первой декады декабря Ниязов будет находиться в бишкекском СИЗО-1.
Подробности в материале: Экс-глава администрации президента Киргизии Ниязов арестован судом
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров 12 октября провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений аппарата правительства. Он отметил, что страна находится на пороге больших политических и экономических реформ.
«Важно сохранить стабильность для дальнейшего развития страны. Все государственные органы должны работать в штатном режиме. Задачи, стоящие перед нами, в том числе по оптимизации системы государственного управления и сокращению бюрократических препонов, реализации мер по восстановлению экономической активности и поддержки бизнеса, должны быть решены в сжатые сроки», — сказал он.
Европейский союз верит, что у президента Киргизии есть достаточное количество сил и механизмов для урегулирования политического кризиса.
Подробности в материале: В Евросоюзе назвали легитимного главу Киргизии
Последние назначения в силовых ведомствах Киргизии вызывают опасения у группы по мониторингу судебно-правовой реформы.
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Никаких ЧП в Бишкеке не фиксируется уже третьи сутки подряд. «На утро 12 октября в столице обстановка спокойная, ночь прошла тихо. Город Бишкек находится под охраной вооруженных сил, органов внутренних дел и народных дружин, обеспечивающих круглосуточно общественную безопасность граждан и защиту порядка», — сообщило 12 октября столичное ГУВД.
«Отмечено, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш внимательно следит за событиями в Кыргызской Республике. В своих заявлениях от 6 и 9 октября 2020 года генеральный секретарь вновь подтвердил готовность ООН оказать содействие в нахождении решений по выходу из кризисной ситуации в рамках конституционного процесса, в том числе в организации новых парламентских выборов в Кыргызской Республике и скорейшей экономической стабилизации страны», — говорится в сообщении.
Спецпредставитель Генсека ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в понедельник Центральной Азии в телефонном разговоре с главой МИД Киргизии Чингизом Айдарбековым заявила, что считает именно президента республики Сооронбая Жээнбекова легитимным главой киргизского государства. Об этом говорится в сообщении киргизского внешнеполитического ведомства.
Глава киргизского внешнеполитического ведомства выразил благодарность спецпредставителю Генсека ООН за внимание и готовность оказать поддержку. Он подчеркнул, что Жээнбеков делает все для того, чтобы вернуть политические процессы, протекающие в Киргизии, в рамки закона.
Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев станет депутатом киргизского парламента, сообщило информационное агентство 24.kg со ссылкой на представителя ЦИК республики Гульнару Джурабаеву. Верховный суд республики отменил все ранее вынесенные решения судов по делу Текебаева. До вынесения решения суда он является обвиняемым и может иметь статус депутата.
На всей территории Киргизии, включая столицу Бишкек, ситуация остаётся стабильной и полностью контролируется органами правопорядка. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба МВД Киргизии.
Об этом: В Бишкеке не зафиксировано фактов нарушения порядка — ГУВД
Представители криминальной среды сформировали свои «координационные советы» и «добровольные народные дружины».
Читайте подробнее: Киргизский криминал «ставит на счетчик» пансионаты. Власти бездействуют
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский привел доказательства того, что о возобновлении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе и о беспорядках в Киргизии было известно заранее, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.
Об этом: Жириновский назвал армян и азербайджанцев пушечным мясом и объяснил Карабах
ООН обещает помочь Киргизии в решении политического кризиса и в борьбе с пандемией коронавируса.
Об этом: Киргизия хочет получить от ООН деньги на новые парламентские выборы
https://www.facebook.com/daniiar.karimov/posts/10224723319775284
В следственный изолятор Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) помещен бывший президент страны Алмазбек Атамбаев. Об этом 13 октября сообщает пресс-центр ГКНБ.
Об этом: Атамбаев помещен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности Киргизии
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, прилетевшим в Бишкек по поручению президента Владимира Путина.
Об этом: Представитель Владимира Путина прилетел в Бишкек — говорить о кризисе
Митингующие украли из дома правительства Киргизии 8 картин, еще 4 — повредили.
Подробности в материале: Во время захвата Дома правительства Киргизии похищены уникальные картины
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков намерен вернуть постановление об утверждении состава правительства в парламент для повторного рассмотрения. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром страны Садыром Жапаровым, сообщает 13 октября пресс-служба киргизского лидера.
Чтобы стабилизировать ситуацию в Киргизии, решения руководителей государства «должны быть легитимны и не подвергаться сомнению», подчеркнул президент.
Об этом: Жээнбеков отправит постановление об утверждении правительства на пересмотр
Решение парламента Киргизии о назначении нового состава правительства во главе с Садыром Жапаровым незаконно. Такова позиция президента страны Сооронбая Жээнбекова, сообщает 13 октября пресс-служба киргизского лидера.
В комментарии пресс-службы к решению главы государства говорится, что кворум при голосовании обеспечен не был. А принятые без кворума решения не имеют юридической силы и не являются законными.
Об этом: Президент Киргизии признал незаконным назначение правительства Жапарова
«Решения, принятые без кворума, считаются незаконными и не имеющими юридическую силу».
Подробности в материале: Президент Киргизии не одобрил новое правительство — торг продолжается
«Казахские инвесторы отказались что-либо рассматривать на ближайший год, китайский инвестор — на неопределенное время».
Подробности в материале: Беспорядки подорвали имидж Киргизии: бизнес терпит многомиллиардные убытки
Решение киргизского президента Сооронбая Жээнбекова ввести в Бишкеке режим чрезвычайного положения одобрено парламентом страны на заседании 13 октября.
Об этом: Парламент Киргизии утвердил решение Жээнбекова о режиме ЧП в Бишкеке
Новым спикером парламента Киргизии избран Канат Исаев (партия «Кыргызстан») на внеочередном заседании 13 октября.
Читайте подробнее: В Киргизии избран новый спикер парламента
Решать возникающие в Киргизии проблемы исключительно в рамках закона призвал политические силы республики президент Сооронбай Жээнбеков. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба главы государства.
Подробности в материале: Президент Киргизии вновь призвал политиков к соблюдению закона
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предложил парламенту рассмотреть вопрос о назначении нового состава правительства во главе с Садыром Жапаровым. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы киргизского государства сообщают 14 октября СМИ.
«Решения Жогорку Кенеша об утверждении программы, определении структуры и состава правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Жапаровым, были возвращены аппаратом президента в парламент в виду имеющихся нарушений законодательства. Глава государства предлагает рассмотреть данный вопрос на очередном заседании Жогорку Кенеша в установленном порядке», — говорится в сообщении.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал все политические силы страны решать возникающие проблемы исключительно в рамках закона.
В его обращении к народу, опубликованном в 13 октября, говорится: «Кыргызстан — правовое государство. Вопросы должны решаться только в рамках закона, а не путем давления. Призываю всех вас соблюдать закон».
Ситуация в столице Киргизии в ночь на 14 октября была безопасной и стабильной, нарушений общественного порядка не выявлено. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
Об этом: В Бишкеке назвали ситуацию в городе безопасной и стабильной
С предложением повторного рассмотрения формирования нового правительства Киргизии под председательством Садыра Жапарова обратился к парламенту республики президент страны Сооронбай Жээнбеков. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба киргизского лидера.
Читайте также: Президент Киргизии снова предложил Жапарова на пост главы правительства
В связи со сложившейся сложной общественно-политической обстановкой в Киргизии население страны призвали не верить слухам и не поддаваться панике. С таким обращением к гражданам выступил Государственный комитет национальной безопасности страны. Заявление было сделано на фоне распространяющихся в настоящее время в социальных сетях различных призывов по дестабилизации обстановки в Бишкеке и республике в целом.
Об этом: Граждан Киргизии призвали не паниковать и не верить слухам
Парламент Киргизии утвердил Садыра Жапарова в должности премьер-министра страны, сообщают СМИ.
Депутаты Жогорку Кенеш (парламента) Киргизской Республики утвердили назначение Садыра Жапарова на пост главы правительства республики во время внеочередного заседания. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба парламента страны.
Читайте также: Парламент Киргизии утвердил Садыра Жапарова на пост главы правительства
Главным стратегическим партнером для Киргизии останется Россия. Об этом 14 октября заявил новый киргизский министр иностранных дел Руслан Казакбаев.
Подробности в материале: Глава МИД Киргизии: Россия — наш главный стратегический партнер
Премьер Киргизии рассчитывает, что президент подаст в отставку до конца дня. С таким заявлением глава правительства выступил 14 октября.
Некоторые из собравшихся призывают «запереть в рудниках», «пожизненно лишить свободы» и «убить» неугодных им политиков.
Читайте также: Митингующие требуют ухода президента и парламента Киргизии
Глава Киргизии одобрил новый состав правительства. Имена новых министров доступны по ссылке ниже.
Читайте подробнее: Президент Киргизии одобрил назначение нового премьера и правительства
Премьер Киргизии обещает потребовать ухода Жээнбекова с поста главы государства — «в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями».
Читайте также: Киргизский премьер обещает решить вопрос об отставке президента «вечером»
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева можно поместить под домашний арест. Об этом 14 октября заявил на брифинге в Бишкеке новый премьер-министр республики Садыр Жапаров.
Об этом: Экс-главу Киргизии Атамбаева можно поместить под домашний арест — Жапаров
Российской компании в результате массовых беспорядков и набега мародеров в Киргизии нанесен ущерб в размере около $20 млн.
Читайте подробнее: Беспорядки в Киргизии: ущерб «Джеруя» от набега мародеров превысил $20 млн
«У нас с Жапаровым одни идеи. Мы приблизительно в одно время были задержаны».
Читайте также: Бывший «угольный король» Киргизии выступил на митинге в поддержку Жапарова
Отставка президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова состоится тогда, когда страна вернётся «в правовое поле», сообщила 14 октября журналистам пресс-секретарь киргизского лидера Толгонай Стамалиева.
Об этом: В аппарате Жээнбекова рассказали, когда он уйдёт в отставку
Президент Киргизии не торопится покидать свой пост.
Читайте также: Президент Киргизии сообщил, когда именно уйдет в отставку
Сторонники Садыра Жапарова обвиняют часть журналистов в предвзятости и искажении фактов.
Читайте подробнее: Сторонникам киргизского премьера не нравятся русскоязычные журналисты
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ни в одном из комментариев не говорил, что уйдёт в отставку в течение трёх дней, заявила 14 октября его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева. Об этом сообщает агентство Sputnik.
Об этом: В Киргизии опровергли сообщения об уходе Жээнбекова «в течение трёх дней»
Россия временно приостановила предоставление финансовой поддержки Киргизии, сообщили 14 октября осведомлённые источники в беседе с РБК.
Подробности в материале: СМИ: Россия на время отказала Киргизии в финансовой поддержке
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров назначил нового полномочного представителя правительства в Чуйской области — самом экономически развитом регионе республики. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба правительства Киргизии.
Подробности в материале: Новый глава правительства Киргизии сменил полпреда в Чуйской области
Напомним, 14 октября пресс-секретарь президента Киргизии Толгонай Стамалиева опровергла слухи относительно скорой отставки Жээнбекова, подчеркнув, что в «сообщениях пресс-службы главы государства не были указаны конкретная дата и день ухода с должности».
Указ о назначении на пост секретаря Совета безопасности Киргизии бывшего главы Госкомитета Нацбезопасности страны Кенешбека Дуйшебаева подписал президент республики Сооронбай Жээнбеков. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба киргизского лидера.
Читайте подробнее: Президент Киргизии назначил Дуйшебаева новым секретарем Совбеза страны
В Госдуме призывают пересмотреть условия предоставления Россией финансовой помощи другим государствам.
Читайте также: В Госдуме предлагают пересмотреть финансовую помощь другим странам
В Telegram-каналах появилась информация о том, что президент Киргизии принял решение уйти в отставку.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уходит в отставку. «Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь».
Спикер парламента Канат Исаев временно возглавит Киргизию.
Читайте также: Названо имя человека, временно возглавившего Киргизию
Проводящие массовую акцию около гостиницы «Иссык-Куль» в Бишкеке сторонники премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова после известия об уходе в отставку президента страны Сооронбая Жээнбекова потребовали роспуска парламента страны. Об этом 15 октября сообщает РИА Новости.
Подробности в материале: Протестующие в Киргизии потребовали роспуска парламента страны
Сторонники премьер-министра Киргизии хотят демонтировать все органы ветви власти кроме правительства.
Читайте подробнее: Сторонники Садыра Жапарова требуют распустить парламент Киргизии
Москва не даст Бишкеку деньги пока в республике не стабилизируется политическая ситуация.
Подробности в материале: Россия приостанавливает оказание финансовой помощи Киргизии
https://www.facebook.com/stas.pritchin/posts/3514600831930338
После отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова его полномочия переходят к спикеру Жогорку Кенеш (парламент страны). Об этом 15 октября сообщил депутат законодательного собрания республики Дастан Бекешев, его слова приводит «Интерфакс».
Читайте подробнее: Полномочия президента Киргизии будет исполнять спикер парламента страны
Сторонники Садыра Жапарова решили не прекращать массовый митинг.
Об этом: В Киргизии митингующие требуют назначить Садыра Жапарова президентом
Сторонники премьер-министра Киргизии требуют уволить главу центризбиркома.
Об этом: Митингующие в столице Киргизии угрожают спикеру парламента и хотят медали
Российские власти временно приостановили оказание финансовой помощи Киргизии до того момента, пока государственные структуры республики станут снова работать штатно. Об этом 15 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков подтвердил приостановку финансовой помощи Киргизии
В соцсетях публикуют видео Белого дома после мародеров — стены и потолок в копоти, мебель и паркет сгорели полностью.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила Каната Исаева с избранием спикером парламента Киргизии, она выразила надежду на скорейшее разрешение ситуации в стране без применения силы.
В Кремле считают, что в настоящее время в Киргизии важны любые действия, которые поспособствуют стабилизации обстановки в стране. Об этом 15 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя уход в отставку киргизского президента Сооронбая Жээнбекова.
Подробности в материале: В Кремле прокомментировали отставку президента Киргизии Жээнбекова
В МИД Киргизии заявили послу РФ о том, что страна придаёт важное значение укреплению стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в Киргизии.
В Москве рассчитывают, что ситуации в Киргизии стабилизируется скорейшим образом и не выйдет за рамки законности, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом: МИД РФ надеется на урегулирование ситуации в Киргизии в рамках конституции
Глава киргизской партии «Ата Мекен» возвращается в парламент.
Читайте подробнее: ЦИК Киргизии передумал и вернул депутатский мандат Омурбеку Текебаеву
Российская сторона заинтересована в скорейшей стабилизации ситуации в Киргизии и возвращения страны в конституционное русло.
Подробности в материале: Сергей Лавров: Россию беспокоит осложнение политической ситуации в Киргизии
Спикер парламента Киргизии отказался исполнять обязанности президента страны, заявил премьер-министр.
Исполнять обязанности президента Киргизии спикер парламента республики Канат Исаев не будет, заявил 15 октября в ходе выступления на митинге киргизский премьер-министр Садыр Жапаров.
Об этом: В Киргизии спикер парламента Исаев отказался быть и. о. президента
«Экс-президент ушел в отставку, спикер парламента Канат Исаев не стал исполнять его обязанности. Теперь обязанности президента и премьер-министра перешли ко мне», — Садыр Жапаров.
Об этом: Премьер-министр Садыр Жапаров объявил себя прездентом Киргизии
Исполнять обязанности президента Киргизии будет премьер-министр страны Садыр Жапаров, заявил он сам 15 октября в ходе выступления на митинге.
Читайте подробнее: Президентская власть в Киргизии перешла к премьер-министру Жапарову