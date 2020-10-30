В Киргизии после прошедших 4 октября парламентских выборов сторонники партий, не прошедших в парламент республики, устроили акции протеста. 5 октября в центре Бишкека состоялся митинг, на котором выступали представители 11 партий, не сумевших преодолеть 7-процентный барьер на парламентских выборах. На митинге потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование на выборах в парламент (Жогорку Кенеш) Киргизии. Часть митингующих вступила в столкновения с правоохранительными органами. Были попытки прорваться в здание, где располагаются парламент и администрация президента республики. Силовики отогнали митингующих от парламента, применив спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Столкновения протестующих с силовиками продолжились на улицах Бишкека. 15 октября стало известно, что Сооронбай Жээнбеков ушёл в отставку с поста президента республики.

Протест. Иван Шилов ИА REGNUM

19:14 05.10.2020 Сотрудники ОМОНа разгоняют участников митинга сторонников проигравших парламентские выборы партий с улиц, прилегающих к главной площади Бишкека. В результате применения силовиками спецсредств были ранены несколько протестующих. Среди них оказался бывший депутат республиканского парламента Жанар Акаев, он ранен резиновой пулей в ногу.

19:15 05.10.2020 Слезоточивый газ применён силовиками Киргизии при разгоне протестующих. Об этом: Протестующих в Бишкеке разгоняют слезоточивым газом

19:16 05.10.2020 Крупные торговые центры, банки и расположенные в центре столицы Киргизии магазины закрылись на несколько часов раньше обычного времени из-за проходящего на главной площади Бишкека митинга сторонников партий, проигравших парламентские выборы, передает корреспондент ИА REGNUM. Администрация торговых и финансовых организаций обосновывает это опасениями, что акция протеста, участие в которой уже принимают около 5 тысяч человек, может перерасти в массовые беспорядки и нападения мародеров на банки и магазины — как это уже происходило во время «тюльпановой революции» в марте 2005 года и «апрельской революции» в апреле 2010 года.

19:16 05.10.2020 В Бишкеке сотрудники силовых структур разгоняют митинг сторонников партий, проигравших на парламентских выборах Киргизии. Помимо дубинок милиция использует светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы. Митингующие разбегаются от Белого дома. Сообщается о раненых среди митингующих. Ранее в митинге участвовали около 6 тысяч человек — сторонников 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо», «Ыйман Нуру». Все они проиграли на парламентских выборах, прошедших накануне, 4 октября.

19:16 05.10.2020 Депутат парламента Киргизии Жанар Акаев («Ата Мекен») ранен в ногу во время беспорядков в Бишкеке. Об этом:На митинге в Бишкеке ранен депутат «Ата Мекен»

19:17 05.10.2020 Выборы в парламент Киргизии были свободными и легитимными. Об этом заявил 5 октября глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) депутат Госдумы РФ Сергей Крючек («Справедливая Россия»). Он подчеркнул, что выборы в однопалатный парламент страны, Жогорку Кенеш, прошли в соответствии с действующим законодательством и принятыми Киргизией международными обязательствами. Миссия не отметила нарушений национального избирательного законодательства. «Миссия признает прошедшие выборы депутатов парламента Кыргызской Республики открытыми, свободными и легитимными», — заключил Крючек.

19:18 05.10.2020 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии организовала работу по проведению в стране парламентских выборов должным образом. Об этом заявил заместитель главы миссии наблюдателей ОБСЕ Томас Босеруп 5 октября в Бишкеке. Он отметил, что в Киргизии были созданы нормальные условия для того, чтобы проголосовали люди с ограниченными возможностями. Вместе с тем Босеруп указал на некоторые негативные детали. Так, избирательная кампания проходила в довольно агрессивном тоне, сообщил он. Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. По последним данным, в Жогорку Кенеш прошли три партии: «Мекеним Кыргызстан» — 24,17%, «Биримдик» — 22,79% и «Кыргызстан» — 9,24%.

19:30 05.10.2020 Количество пострадавших во время столкновений милиции и сторонников проигравших на выборах партий в Бишкеке растет, со стороны митингующих ранения получили более 20 человек, силовики — не менее пяти. Об этом: Столкновения в Бишкеке: в столице сбоит сотовая связь и интернет

19:56 05.10.2020 Министерство внутренних дел Киргизии обратилось к руководителям проигравших парламентские выборы партий с призывом распустить участвовавших в митинге сторонников по домам, чтобы избежать ненужных жертв. В МВД подчеркивают, что ранее обращались к участникам акции протеста с аналогичным призывом, но те отказались подчиняться и начали массовые беспорядки — попытались сломать ворота Дома правительства и бросали камни в попытавшихся помешать им сотрудников правоохранительных органов. В результате чего милиционеры были вынуждены разогнать их с применением спецсредств.

20:19 05.10.2020 У правоохранительных органов Киргизии не хватает сил для успешного разгона митингующих, поскольку число протестующих продолжает расти. Подробности в материале: Столкновения в Бишкеке: митингующие перешли в контратаку

20:21 05.10.2020 ГУВД города Бишкека возбудило уголовное дело по факту массовых беспорядков. Об этом: Митинг в столице Киргизии: возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках

20:22 05.10.2020 Митингующие повредили две машины «скорой помощи», забросав их камнями. Читайте подробнее: Беспорядки в Киргизии: неизвестные напали на работников «скорой помощи»

20:22 05.10.2020 Штурм парламента. Бишкек. Киргизия

20:38 05.10.2020 Поступает непроверенная информация о первом убитом во время столкновений в Бишкеке.

20:43 05.10.2020 Митингующие захватили пожарную машину и едут на ней к Белому Дому.

20:45 05.10.2020 Ранен фельдшер «Скорой помощи». https://twitter.com/borisov103/status/1313170218726940672

20:46 05.10.2020 Штурм парламента. Бишкек. Киргизия

20:54 05.10.2020 Участники массовых беспорядков заблокировали въезд во двор столичной станции «скорой помощи». Об этом: Беспорядки в Киргизии: митингующие заблокировали станцию «скорой помощи»

20:58 05.10.2020 Количество раненных превысило 70 человек.

21:01 05.10.2020 5 человек в реанимации

21:05 05.10.2020 Митинг и разгон митингующих в Бишкеке

21:12 05.10.2020 Пострадавший при столкновениях Скриншот видео с t. mekoroche_kg

21:16 05.10.2020 Свежие данные от медиков — в больницы доставлены 120 раненных. Столкновения в центре Бишкека продолжаются.

21:24 05.10.2020 Семь человек, пострадавших в ходе столкновений в Бишкеке, находятся в реанимации. Читайте также: Беспорядки в Киргизии: ранено более 120 человек

21:26 05.10.2020 Протестующие поджигают мусорный контейнер Скриншот видео с t. mekoroche_kg Милицейский спецназ на улицах Бишкека. Скриншот видео с t. mekoroche_kg

21:28 05.10.2020 Жители Киргизии сообщают о серьезных сбоях с интернетом и сотовой связью.

21:31 05.10.2020 Милиционер стреляет резиновой пулей. Бишкек, площадь Ала-Тоо. Скриншот видео с t. mekoroche_kg

21:43 05.10.2020 Митингующие нападают на врачей — «Нам разбили шесть машин. Это только те, что приехали на станцию». Об этом: БЕспорядки в Киргизии: Митингующие повредили 6 машин «Скорой помощи»

21:57 05.10.2020 Протестующие. Скриншот видео с t. mekoroche_kg

22:05 05.10.2020 Ранее глава Киргизии планировал провести встречу в 11 часов дня 6 октября, теперь — в 9 утра (6 мск). Читайте подробнее: Президент Киргизии перенес время встречи с партиями

22:06 05.10.2020 Силовики высказали в адрес работника СМИ обвинения в том, что «из-за его съемок в стране происходит такой беспредел». Читайте подробнее: Милиционеры отобрали телефон у журналиста, снимавшего беспорядки в Киргизии

22:07 05.10.2020 Беспорядки на улицах Бишкека. Скриншот видео с t. mekoroche_kg

22:07 05.10.2020 Столкновения с милицией. Скриншот видео с t. mekoroche_kg

22:17 05.10.2020 Протестующие захватывают пожарный автомобиль. Скриншот видео с t. mekoroche_kg

22:22 05.10.2020 «Политическая партия «Биримдик» готова пойти на повторные выборы депутатов». Подробности в материале: Киргизская президентская партия «Биримдик» согласна на перевыборы

22:31 05.10.2020 Медики оказывают помощь пострадавшему. Скриншот видео с t. mekoroche_kg

22:32 05.10.2020 Более ста сторонников оппозиции едут из Таласа в Бишкек, чтобы принять участие в протестах.

22:49 05.10.2020 Сотовая связь в столице Киргизии практически не работает. Жители жалуются на серьезные перебои.

23:11 05.10.2020 Киргизская оппозиция перебрасывает к месту столкновений с властями более 500 человек. Подробности в материале: Киргизская оппозиция перебрасывает к Белому дому подкрепление в 500 человек

23:21 05.10.2020 Столкновения с милицией. Скриншот видео с t. me shailookg

00:17 06.10.2020 Белый дом пал. Митингующие зашли на территорию здания.

00:21 06.10.2020 Участники митинга проигравших партий вошли на территорию Белого Дома в столице Киргизии. Подробности в материале: Митингующие захватили Белый дом в столице Киргизии

01:03 06.10.2020 Во дворе Белого дома горят две пожарные машины. Здание частично разгромлен — стекла выбиты, в окна выкидывают мебель и бумаги. Подробности в материале: Митингующие громят Белый Дом в Киргизии

01:10 06.10.2020 Киргизия, Бишкек, президентский кабинет. Протестующий с национальным флагом в руках идет по столу. https://twitter.com/BakytTorogeldi/status/1313231047723712512

01:22 06.10.2020 На территории Киргизии в ночь на 6 октября зафиксированы проблемы с доступом к интернет-сервисам, включая социальные сети и популярные мессенджеры. Об этом сообщается на сайте международной мониторинговой некоммерческой организации NetBlocks. Подробности в материале: В Киргизии на фоне протестов зафиксировали перебои с интернетом

01:28 06.10.2020 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков «рассчитывает на благоразумие организаторов акции протеста». Читайте также: Президент Киргизии «рассчитывает на благоразумие» протестующих

01:33 06.10.2020 Сотовая связь в Бишкеке заработала полном объеме после того как митингующие взяли здание Комитета нацбезопасности.

01:39 06.10.2020 Алмазбек Атамбаев освобожден из здания ГКНБ

02:01 06.10.2020 Беспорядки на улицах Бишкека. Скриншот видео с t. mekoroche_kg

02:09 06.10.2020 На улицах Бишкека. Скриншот видео с t. mekoroche_kg

03:38 06.10.2020 Протестующие на центральной площади Бишкека Ала-Тоо напали на лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова, передаёт информационное агентство 24.kg. Об этом: В Бишкеке атаковали лидера партии «Бутун Кыргызстан»

03:53 06.10.2020 Протестующие в Бишкеке добились освобождения из-под стражи в СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, передаёт 6 октября агентство Sputnik. Читайте подробнее: В Киргизии освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева

04:19 06.10.2020 Неизвестные подожгли здание парламента Киргизии после того, как оно было захвачено протестующими, сообщает 6 октября агентство Sputnik. Подробности в материале: В Киргизии подожгли здание парламента

05:08 06.10.2020 Бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова вызволили из колонии в селе Молдовановка на фоне продолжающихся в республике протестов, сообщило 6 октября информационное агентство 24. kg со ссылкой на его адвоката. Подробности в материале: Протестующие в Киргизии освободили из колонии бывшего премьер-министра

05:22 06.10.2020 Более ста человек пострадали и десятки были госпитализированы во время беспорядков в Бишкеке в ночь на 6 октября, передаёт информационное агентство 24. kg со ссылкой на сообщение городской станции скорой помощи. Читайте подробности: В Бишкеке из-за беспорядков госпитализировали 90 человек

06:20 06.10.2020 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключил отмены результатов парламентских выборов, заявила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева, сообщает портал 24.kg. Подробности в материале: Президент Киргизии не исключил отмены результатов выборов

06:44 06.10.2020 Общее число пострадавших во время беспорядков в Киргизии достигло 590 человек, сообщили 6 октября в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Читайте также: Минздрав Киргизии назвал число пострадавших во время беспорядков

06:44 06.10.2020 Омурбек Суваналиев стал исполняющим обязанности председателя госкомитета нацбезопасности Киргизии. Об этом: И. о. главы спецслужб Киргизии стал замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев

06:47 06.10.2020 Новый и.о. генпрокурора Киргизии выписал санкцию на арест экс-заместителя главы таможенной службы республики Райымбека Матраимова. Подробности в материале: И. о. генпрокурора Киргизии выписал санкции на арест братьев Матраимовых

06:56 06.10.2020 В машине скорой помощи. Скриншот видео с t. mekoroche_kg

07:33 06.10.2020 Жители Бишкека читают новости за ночь https://www.facebook.com/marina.skolyshev/posts/3495153320527982

07:40 06.10.2020 Полномочный представитель правительства Киргизии в Таласской области Марат Мураталиев сложил с себя полномочия на фоне проходящих в республике беспорядков, передаёт 6 октября агентство 24.kg. Читайте также: Второй губернатор в Киргизии подал в отставку

08:00 06.10.2020 Разгромлен медиацентр парламента https://www.facebook.com/permalink.php

08:00 06.10.2020 Несколько сотен жителей города Ош вышли на митинг в поддержку президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова утром 6 октября, трансляция мероприятия ведётся на странице телеканала TMG в Facebook. Подробности в материале: В киргизском Оше начался митинг в поддержку президента Жээнбекова

08:15 06.10.2020 Президент Киргизии выступил с заявлением.»Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок». Об этом: Президент Киргизии просит оппозицию «вернуться в правовое поле»

08:16 06.10.2020 Комендантом Бишкека стал бывший заместитель министра внутренних дел республики, кандидат в депутаты от партии «Бутун Кыргызстан» Курсан Асанов. Читайте также: Комендантом столицы Киргизии стал экс-замглавы МВД Курсан Асанов

08:41 06.10.2020 Мэрия столицы Киргизии решила отложить на неопределенный срок возобновление в школах Бишкека учебы в обычном режиме для учащихся вторых-шестых классов. Об этом: Бишкекские школы не будут возобновлять очное обучение

08:43 06.10.2020 Дипломатическое представительство России в Киргизии ведет свою работу в обычном режиме. Об этом 6 октября сообщил пресс-секретарь посольства РФ в стране Виктор Харченко. Читайте также: Посольство РФ в Киргизии работает в обычном режиме

08:52 06.10.2020 По результатам столкновений в столице Киргизии в больницы поступили 590 пострадавших, один человек умер. Читайте подробнее: Врачи насчитали 590 пострадавших во время беспорядков в Киргизии, один умер

08:53 06.10.2020 С рекомендацией о приостановке работы к коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям обратился Национальный банк Киргизии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба регулятора. Подробности в материале: Нацбанк Киргизии порекомендовал приостановить работу коммерческим банкам

08:59 06.10.2020 Попытка незаконного захвата власти произошла в Киргизии, заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков. Видеообращение киргизского лидера опубликовано на YouTube. «Чтобы не было кровопролития, я отдал силовикам приказ не открывать огонь», — сказал президент. Читайте также: Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в Киргизии

09:02 06.10.2020 В Киргизии протестующие заявили, что провозглашают новым «мэром» столицы Бишкека Жоошбека Коеналиева от проигравшей на выборах партии «Республика». Об этом 6 октября сообщил представитель муниципалитета. Читайте также: В Киргизии протестующие «назначили» нового мэра Бишкека

09:05 06.10.2020 Самопровозглашенный мэр Жоошбек Коеналиев на заседании. Утро 6 октября. 2020

09:17 06.10.2020 В Бишкеке из СИЗО освободили экс-главу администрации президента Киргизии Фарида Ниязова. Об этом 6 октября рассказали в штабе киргизской Социал-демократической партии. Читайте также: Бывший глава администрации президента Киргизии освобожден из СИЗО

09:43 06.10.2020 Решение о переводе с 6 октября на удаленный формат обучения в средних школах Киргизии из-за пандемии коронавируса до стабилизации обстановки в стране приняли власти республики. Об этом 6 октября сообщает агентство 24. kg со ссылкой на киргизское министерство образования. Об этом: Школьников в Киргизии перевели на удаленный формат обучения

10:09 06.10.2020 Правительство обратилось к протестующим против итогов парламентских выборов и другим участникам политических процессов с призывом о мирном урегулировании сложившейся ситуации. Подробности в материале: Правительство Киргизии объявило переход на особый режим из-за беспорядков

10:10 06.10.2020 После очередной революции в Киргизии жить станет хуже, полагает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»). Подробности в материале: Депутат Госдумы: в Киргизии станет хуже жить

10:10 06.10.2020 Центральная избирательная комиссия Киргизии планирует рассмотреть требование проигравших партий об отмене итогов парламентских выборов. Подробности в материале: ЦИК Киргизии рассмотрит требование протестующих об отмене итогов выборов

10:10 06.10.2020 ИА REGNUM представляет краткую оценку ситуации на утро, 6 октября. Читайте подробнее: Сводка о ситуации в Киргизии — начался передел власти и имущества

10:18 06.10.2020 Правительство Киргизии «работает в особом режиме». Профильные государственные структуры обеспечивают общественную безопасность и правопорядок, следует из заявления правительства. Об этом: Правительство Киргизии работает «в особом режиме»

10:23 06.10.2020 В результате столкновений правоохранителей с участниками протестных акций в столице Киргизии пострадали 190 сотрудников милиции страны. Об этом 6 октября сообщает республиканский центр по предупреждению пыток. Читайте подробнее: В ходе столкновений в Бишкеке пострадали 190 милиционеров

10:30 06.10.2020 За решение об отправке градоначальника в отставку проголосовал 31 из 45 депутатов. Читайте подробнее: Мэра южной столицы Киргизии отправили в отставку

10:38 06.10.2020 Власти Казахстана надеются на скорейшую стабилизацию ситуации в Киргизии в соответствии с Конституцией. Об этом 6 октября заявил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали. Читайте подробнее: В Казахстане выразили надежду на стабилизацию ситуации в Киргизии

10:52 06.10.2020 Протестующие у Белого дома. Бишкек. 8:00 6 октября 2020

10:52 06.10.2020 С призывом отправить нынешний кабинет министров Киргизии в отставку и создать «правительство народного доверия» выступил бывший премьер-министр республики Темир Сариев. Его слова 6 октября приводит агентство 24.kg. Об этом: В Киргизии призвали создать «правительство народного доверия»

10:56 06.10.2020 Грабители напали на пожилого вахтера, разбили камеры наблюдения, выломали железную дверь и вынесли из кабинета ноутбук, микрофон, четыре веб-камеры и хранившиеся там деньги. Читайте также: Киргизско-Российский славянский университет ограбили во время беспорядков

11:10 06.10.2020 Заявление об отставке по собственному желанию подал мэр столицы Киргизии Азиз Суракматов. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба мэрии Бишкека на своей странице в соцсети Twitter. Подробности в материале: Мэр Бишкека подал заявление об отставке

11:10 06.10.2020 Протестующие у Белого дома. Бишкек. 8:15 6 октября 2020

11:18 06.10.2020 Здание министерства внутренних дел Киргизии в Бишкеке захвачено протестующими, сообщает 6 октября издание «Сейчас KG». Вместе с тем в социальных сетях появились снимки из кабинета главы МВД Киргизии. Кабинет занял назначенный протестующими «комендант Бишкека» Курсан Асанов. Подробности в материале: В Бишкеке вслед за мэрией захватили здание МВД

11:25 06.10.2020 ЦИК Киргизии признала итоги парламентских выборов недействительными

11:28 06.10.2020 Глава государственной телерадиокомпании республики Киргизия Жайнак Усен уулу добровольно подал в отставку. Об этом 6 октября сообщили в администрации телеканала. Читайте также: Глава государственной телерадиокомпании Киргизии подал в отставку

11:36 06.10.2020 Вторым и.о. генпрокурора за один день стал один из лидеров движения «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев. Читайте также: В Киргизии появился второй самоправозглашенный генпрокурор

11:40 06.10.2020 «Скорая помощь» увозит пострадавшего в столкновениях Скриншот видео с t. mekoroche_kg

11:43 06.10.2020 Группа оппозиционных политиков заявила о создании в Киргизии Координационного совета, который временно возьмет на себя функции правительства. Подробности в материале: Власть в Киргизии будет делить Координационный совет

12:02 06.10.2020 Пресс-служба Госрегистра Киргизии сообщает:"Сегодня утром в здание центрального аппарата ГРС пришла группа лиц от политической партии «Ата Мекен» и указала председателю, Акыну Мамбеталиеву, на дверь, заставив написать его заявление об уходе. После чего эти молодчики направились делить места в подведомственных подразделениях и предприятиях ГРС»

12:07 06.10.2020 Массовые акции протеста в столице Киргизии, начавшиеся 6 октября, вызвали реакцию со стороны пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение в комментариях 6 октября в сервисе Яндекс.Новости. Часть пользователей решила предположить, по какой причине возникли акции протеста в Бишкеке. По их видению, к такому результату привёл крайне низкий уровень экономического благосостояния страны и народа, как такового в частности. «В Киргизии люди живут очень тяжело. Доходы маленькие. безработица, ездят гостерить в Казахстан. Вот это все и вылилось в протесты», — пишет Веня И. Другие вспомнили, что череда подобных нынешнему протестов постоянно происходит на территории Киргизии в течение последних 30 лет. По видению людей, именно такая нестабильная политическая ситуация и стала причиной возникновения бедственного экономического положения страны. «Бедная Киргизия. Вот уже 30 лет страну сотрясают цветные революции, в результате которых она превратилась в одну из самых бедных стран СНГ, наравне с Украиной», — написал пользователь Viktor F. Часть людей упрекнула руководство Киргизии времён распада Советского Союза. Граждане считают, что в погоне за личным обогащением местные элиты на долгие годы обрекли республику на бедность, а также на политическую и социальную нестабильность. «Когда в 90е годы шёл распад СССР, партийной руководство республик, местные князьки, думали только о своих личных выгодах и интересах. Об экономической, военной, политической состоятельности и самостоятельности не думал никто. Лично я не принимаю жалоб народа этих республик», — пишет Татьяна П. Некоторые комментаторы указали на то, что протесты вредят развитию Киргизии. По их видению, если проигравшая выборы сторона пытается «махать кулаками после драки», то властям страны не остаётся времени для своей непосредственной работы. «Научились! Зачем теперь выборы если проигравший сразу за камни и бутылки с «молотовым»! У кого теперь больше камней и бутылок, тот и прав. А президент будет весь свой срок от них отбиваться, ему не до работы!», — поделилась мнением пользователь под псевдонимом nina-gileva. Нашлись и те, кто усмотрел в разгоревшихся на территории Киргизии протестах влияние США, которая добивается того, чтобы вокруг границ Российской Федерации было создано кольцо из ненавидящих Россию стран. «Сравнивая, обратила внимание на более современное, чем у нас оснащение техникой избирательных участков. Ясно, что нас «окружают» недругами, создавая их из бывших наших братских народов. Все республики будут задействованы, это несомненно. Кто сможет выстоять? Америка желает мир, весь мир получить, как рынок сбыта! Вот ваша «независимость» по-американски, ради которой рвутся и братские, и родственные, и дружеские связи. Добровольно в колонию строем пошли!», — пишет Ирина П. Напомним, в ночь на 6 октября в Киргизии возникли массовые акции протеста, целью которых стала отмена результатов проведённых парламентских выборов. Читайте также: «Бедная Киргизия» — в сети прокомментировали столкновения в Бишкеке

12:10 06.10.2020 Попытки связаться с ключевыми государаственными чинвониками остаются безуспешными. Об этом: В Киргизии пропали президент, премьер-министр и спикер

12:16 06.10.2020 Бывшего мэра столицы Киргизии Албека Ибраимова освободили из исправительной колонии. Об этом 6 октября рассказали в штабе киргизской Социал-демократической партии. Об этом: Бывший мэр Бишкека освобожден из исправительной колонии

13:10 06.10.2020 Решение об ограничениях въезда в Узбекистан граждан Киргизии и третьих государств с 6 октября приняли власти данной страны. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба киргизской государственной пограничной службы. Читайте также: Узбекистан ввел ограничения на въезд для граждан Киргизии

13:14 06.10.2020 Цитата из видео Протестующие кыргызстанцы захватили ночью Белый Дом в Бишкеке. Айнур Курманов

13:44 06.10.2020 Попытка разгона демонстрантов вечером 5 октября. Бишкек.

13:54 06.10.2020 В результате столкновений правоохранителей с участниками протестных акций в Киргизии за медпомощью обратились как минимум 686 человек. Об этом 6 октября сообщает киргизский минздрав на своей странице в соцсети Facebook. Читайте также: Число пострадавших при протестах в Киргизии превысило 680

14:05 06.10.2020 Митинг в Бишкеке. 5 октября 2020 года

14:20 06.10.2020 Правительство Киргизии выступило с заявлением о том, что продолжает исполнять свои обязанности, сообщает 6 октября агентство 24.kg. Читайте также: Киргизское правительство выступило с заявлением

14:25 06.10.2020 Протестующие поджигают предвыборный рекламный банер партии ''Кыргызстан'' вечером 5 октября.Скриншот видео с t. mekoroche_kg

14:27 06.10.2020 Во время выступления в городе Оше на президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова было совершено нападение. Кадры произошедшего 6 октября размещены в социальной сети TikTok. Об этом: На президента Киргизии напали во время выступления в Оше

14:32 06.10.2020 Жители Чаткальского района Джалал-Абадской области Киргизии сегодня, 6 октября, захватили золоторудное месторождение «Жамгыр». Читайте также: В Киргизи местные жители разграбили еще один золотой рудник

14:36 06.10.2020 В атаках на предприятия в Киргизии участвуют местные жители. Часть компаний не сообщает об инцидентах СМИ, опасаясь раздуть конфликт. Подробности в материале: Местные жители нападают на горнорудные предприятия

14:40 06.10.2020 Источник: Киргизские депутаты планируют подписать соглашение о назначении и.о. премьер-министра Садыра Жапарова.

14:52 06.10.2020 Бизнесмены Киргизии призвали политиков обеспечить безопасность населения, а также охрану частной собственности и объектов предпринимательства от преступных посягательств. Читайте также: Киргизские предприниматели просят защитить их от рейдеров и мародеров

14:54 06.10.2020 Садыр Жапаров

14:59 06.10.2020 «Все международные обязательства, связанные с ЕАЭС, ОДКБ и ШОС Киргизия будет соблюдать», — киргизский политик Темир Сариев обещает, что пришедшие к власти политики свяжутся с партнерами в течении нескольких дней. Читайте также: Темир Сариев: Киргизия выйдет на контакт с Москвой через пару дней

14:59 06.10.2020 Видео нападения на президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова во время выступления в городе Ош, распространившееся в социальных сетях, оказалось записью трехгодичной давности. Об этом 6 октября сообщает RT в своем Telegram-канале. Читайте подробнее: Видео нападения на президента Киргизии оказалось трехгодичной давности

15:38 06.10.2020 Россия заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности Киргизии, говорится 6 октября в комментарии Министерства иностранных дел РФ по ситуации в этой республике. Подробности в материале: В МИД России отреагировали на протесты в Киргизии

16:40 06.10.2020 Темир Сариев. gov. kg

17:01 06.10.2020 Жители Киргизии жалуются на невозможность снять наличность в банкоматах. Как сообщил председатель киргизского Союза банков Анвар Абдраев, из банкоматов были изъяты все наличные средства, передаёт «Спутник Киргизия».

17:06 06.10.2020 «Мы с нетерпением ожидаем проведения новых заслуживающих доверия, прозрачных и всеобъемлющих выборов в соответствии с международными обязательствами Киргизии и демократическими правами граждан», — сказано в заявлении Верховного комиссара ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля от 6 октября. Подробности в материале: Евросоюз призвал провести новые выборы в Киргизии

17:30 06.10.2020 Завод «Кыргызалтына» в городе Кара-Балте (Чуйская область, Киргизия) захвачен 6 октября неизвестными. Читайте также: В Киргизии во время беспорядков захвачен завод «Кыргызалтына»

18:06 06.10.2020 Надежду на то, что ситуация в Киргизии прояснится скоро, в рамках конституционного поля и без вмешательства извне выразил 6 октября в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: В Кремле прокомментировали происходящее в Киргизии

18:23 06.10.2020 Попыткой незаконно отстранить его от власти назвал происходящее в Киргизии президент страны Сооронбай Жээнбеков: «Я считаю это незаконным захватом власти». Читайте подробнее: Президент Киргизии назвал беспорядки в стране попыткой переворота

18:34 06.10.2020 Об отставке спикера парламента Киргизии Дастанбека Джумабекова сообщили 6 октября в пресс-службе законодательного органа. О намерении уйти в отставку также заявил мэр Бишкека Азиз Суракматов и четверо киргизских губернаторов. Читайте подробнее: В Киргизии подал в отставку спикер парламента Джумабеков

18:40 06.10.2020 Об отставке киргизского премьер-министра Кубатбека Боронова сообщает 6 октября 24.kg. Подробности в материале: Премьер-министр Киргизии подал в отставку

18:45 06.10.2020 Новым премьер-министром Киргизии стал Садыр Жапаров. За него проголосовал сегодня, 6 октября, парламент страны, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Читайте также: Парламент Киргизии проголосовал за нового главу правительства

19:13 06.10.2020 За Мыктыбека Абдылдаева от партии «Бирбол» в качестве нового спикера проголосовал парламент Киргизии на заседании 6 октября, сообщает «Кабар». Об этом: В Киргизии избрали нового спикера парламента

20:05 06.10.2020 Новый спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев. (сс) Reoner

21:54 06.10.2020 Цитата из видео Восстание людей в Киргизии. KO4A TV

23:28 06.10.2020 Назначение депутата парламентской фракции «Бир Бол» («Будь един») Мыктыбека Абдылдаева на пост спикера парламента Киргизии породило множество комментариев со стороны пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 6 октября в сервисе «Яндекс.Новости». Множество пользователей выразили свою позицию, согласно которой назначение оппозиционера после массовых протестов в Киргизии является показателем несостоятельности политической системы страны. По их мнению, властям республики важнее голос толпы, нежели голос народа. «Вот вам пример недодемократии! А вы мне всё про выборы какие-то! Кто первый толпу соберёт — тот и победитель!» — написал Максим К. Часть людей вспомнила, что недавно в Киргизии уже происходили оранжевые революции. К примеру, по результатам последней протестующие посадили на руководящие должности тех, кто, как им казалось, более того достоин. «В прошлый раз победившие киргизские «революционеры», предлагали продавать территории своей страны (накормить «освобождённое» население они были не способны). Интересно, что в этот раз продавать будут», — написал пользователь под псевдонимом Sirius-51. Другие комментаторы пошли дальше и вспомнили, что череда протестов и переворотов на территории Киргизии происходят с периодичной частотой. А началось то всё сразу после развала Советского Союза. «Так они в Киргизии на перевороты как на работу ходят, после развала СССР уже с десяток наберётся. Ещё бы жить начали лучше и богаче», — пишет пользователь «Буратино». По видению ряда пользователей, Киргизия всё дальше отходит от актуальных политических форм существования и скатывается в откровенный феодализм с преобладанием принципа естественного отбора — кто сильней, тот и прав. «Вперёд в феодализм! Зачем там вообще выборы? Законы не выполняются. Голоса побоку. Кто сильней, умней и беспринципней, того и власть», — поделился мнением Владимир Л. Нашлись и те, кто предложил сравнить результаты острых политически процессов на территории Киргизии с ситуацией в России и Белоруссии. По мнению граждан, в Киргизии видна рука стран Запада, которые в собственных интересах переигрывают расстановки сил в республике с целью оградить страну от влияния Российской Федерации. «Технология голосования и его результаты подсчёта одинаковы для России, Белоруссии, Киргизии. Но какие разные конечные результаты. В России покой как на кладбище. В Белоруссии вроде рассердились, теперь сходит на нет. А в Киргизии сменили власть. Каждый может сам всё оценить. Теперь в Киргизии янки править будут? А количество киргизов в России станет меньше, чем в Киргизии? А хоть один вернётся на родину, или эта мечта недостижима», — задаётся вопросами пользователь «Федос Иан-да-Марья». Напомним, 6 октября стало известно, что пост спикера парламента Киргизии занял депутат от оппозиционной фракции «Бир Бол» Мыктыбек Абдылдаев. Данное назначение произошло после массовых акций протестов в Бишкеке после оглашения результатов выборов в парламент страны. Читайте также: «Голоса побоку» — в сети обсудили нового спикера парламента Киргизии

00:24 07.10.2020 Провокаторы из толпы митингующих в Бишкеке напали на дружинников в районе пересечения улиц Абдырахманова и Медерова, передаёт агентство 24. kg со ссылкой на видеоролики очевидцев. Читайте подробнее: В Бишкеке между митингующими и дружинниками произошла стычка

01:09 07.10.2020 Соединенные Штаты призывают стороны политического конфликта в Киргизии прекратить насилие на улицах и решить кризис мирным путем, сообщает пресс-служба американского посольства в Бишкеке. Подробности в материале: Посольство США в Киргизии призвало прекратить уличные беспорядки

07:05 07.10.2020 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не покидал Киргизию, сейчас он находится в Бишкеке, сообщила 7 октября журналистам пресс-секретарь главы киргизского государства Толгонай Стамалиева. Читайте также: Президент Жээнбеков не покидал Киргизию, заверили в его администрации

07:20 07.10.2020 Общее число пострадавших во время беспорядков в Бишкеке достигло 768 человек, сообщили 7 октября в пресс-службе Минздрава Киргизии. Читайте также: Во время беспорядков в Бишкеке пострадали более 750 человек

08:57 07.10.2020 Бывший спикер парламента Киргизии Дастан Джумабеков. Duma.gov.ru

09:19 07.10.2020 В столице Киргизии митингующие заявили о необходимости смены состава нового правительства. Такие требования были выдвинуты сегодня, 7 октября, в ходе акции протеста, которая проходит в Бишкеке возле здания Дома правительства. Читайте подробнее: В Бишкеке звучат призывы к смене правительства

10:07 07.10.2020 В Бишкеке народным дружинам, созданным неравнодушными гражданами Киргизии, удалось навести порядок в городе и не допустить массового мародёрства и погромов. Об этом 7 октября заявили в мэрии столицы. Читайте также: Погромы в Бишкеке: дружинники взяли ситуацию под контроль

10:44 07.10.2020 Офис золотодобывающей компании «Кумтор» — крупнейшего налогоплательщика Киргизии — попытались захватить неизвестные. Об этом сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на сотрудника компании. «В офис прибыли неизвестные лица и пытаются силой проникнуть в помещения компании», — сказал он. Читайте также: В Бишкеке атакован офис золотодобывающей компании «Кумтор»

10:53 07.10.2020 О создании в Киргизии ещё одного Координационного совета заявили несколько партий республики. Об этом 7 октября сообщили на пресс-конференции представители данных партий. Подробности в материале: В Киргизии создали ещё один Координационный совет

11:08 07.10.2020 Общее число пострадавших во время беспорядков, которые произошли в столице Киргизии в ночь на 6 октября после парламентских выборов в стране, возросло до 911. Об этом 7 октября сообщает киргизский минздрав. Подробности в материале: Число пострадавших в ходе беспорядков в Бишкеке выросло до 911

11:33 07.10.2020 Белый дом после пожара. Бишкек. 06.10.2020

12:24 07.10.2020 Владимир Путин о ситуации в Киргизии: «Мы надеемся на то, что восстановится нормальный демократический политический процесс».

12:24 07.10.2020 Российский президент Владимир Путин рассчитывает, что политический кризис в Киргизии будет преодолён мирным путём, и это случится скоро. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого показал 7 октября телеканал «Россия 24». «Мы надеемся, что все обойдется мирно. Надеемся на то, что восстановится нормальный политический процесс», — сказал Путин. Читайте также: Путин надеется на мирное разрешение кризиса в Киргизии

12:33 07.10.2020 Президент Росси Владимир Путин надеется, текущая политическая турбулентность в Киргизии завершится «быстро без каких-либо потерь». Читайте подробнее: Путин рассчитывает, что борьба за власть в Киргизии завершится быстро

12:35 07.10.2020 Несколькими днями ранее суд признал бывшего киргизского высокопоставленного чиновника виновным в незаконном обогащении и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Подробности в материале: Протестующие освободили из тюрьмы экс-вице-премьера Киргизии

13:21 07.10.2020 Россия, как и в случае с белорусской ситуацией, не хочет вмешиваться во внутрикиргизские дела. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутрикиргизские процессы, так же как и в случае с Белоруссией. Тут я хочу обратить ваше внимание на слова президента о том, что много планов по сотрудничеству между Россией и Киргизией, между Россией и Белоруссией», — сказал Песков. Читайте подробнее: Кремль заявил о невмешательстве в дела Киргизии

14:13 07.10.2020 Цитата из видео Восстание людей в Киргизии. KO4A TV

16:02 07.10.2020 Молодые митингующие требуют не допустить к власти всех «старых» политиков. Об этом: В Бишкеке протестуют против назначения Жапарова премьер-министром Киргизии

16:07 07.10.2020 Участники протестов выбили стекла и похитили из медицинских автомобилей аккумуляторы и дорогое медицинское оборудование. Читайте также: Протестующие в Киргизии разграбили машины скорой помощи

16:17 07.10.2020 Сооронбай Жээнбеков пытается сыграть на противоречиях между отдельными группами в оппозиции. Читайте подробнее: Президент Киргизии пытается расколоть оппозицию

16:37 07.10.2020 В Киргизии сразу два политика объявили себя премьер-министрами. Подробности в материале: В Киргизии за право управлять страной борются два «премьер-министра»

18:24 07.10.2020 В Киргизии группы захватчиков и мародеров напали на компании, разрабатывающие рудники «Джеруй», «Иштамберды», «Джамгыр», «Терексай» и другие золоторудные месторождения. Читайте подробнее: Международный деловой совет Киргизии просит защитить инвесторов от рейдеров

18:29 07.10.2020 С 12 по 16 октября 2020 г. на территории Белоруссии пройдут командно-штабные учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2020». Читайте также: Названы сроки учений ОДКБ в Белоруссии

19:19 07.10.2020 Тилек Токтогазиев atameken. kg

19:24 07.10.2020 Киргизские депутаты запустили процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова, сообщили 7 октября в парламенте Киргизии. Читайте также: В Киргизии начата процедура импичмента президента Жээнбекова

21:18 07.10.2020 Люди на центральной площади в Бишкеке. 7.10.20. Цитата веб-камеры

22:31 07.10.2020 Особое внимание ООН обратила на нападения рейдеров и мародеров на работающих в Киргизии иностранных инвесторов. Подробности в материале: ООН хочет наладить диалог между властями и оппозицией

00:00 08.10.2020 Узбекские пограничники задержали Тилека Матраимова, его сына, племянников и личного охранника, пытавшихся незаконно пересечь киргизско-узбекскую границу. Об этом: Члены одного из киргизских кланов задержаны при попытке бежать из страны

01:33 08.10.2020 Депутаты Жогорку Кенеша (парламент Киргизии) не смогли договориться о запуске процедуры импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову, передаёт 8 октября агентство Sputnik. Читайте подробности: В Киргизии депутаты не договорились об импичменте президенту Жээнбекову

04:49 08.10.2020 Столкновения ОМОНа и протестующих в Бишкеке 5 октября. Киргизия. Цитата видео телеканала RT

07:00 08.10.2020 Медицинская помощь за несколько дней беспорядков в столице Киргизии потребовалась более чем 1 тыс. человек, сообщили 8 октября в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Читайте также: Во время беспорядков в Киргизии за медпомощью обратились более 1000 человек

07:11 08.10.2020 Работа кредитно-финансовой системы в Киргизии должна быть полностью восстановлена с 8 октября, с такой рекомендацией к банкам в республике обратился Национальный банк Киргизии. Подробности в материале: Нацбанк Киргизии призвал восстановить работу финансовой системы в стране

08:49 08.10.2020 Сотрудники правоохранительных органов Киргизии совместно с народными дружинниками полностью взяли под свой контроль ситуацию в столице страны. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека. Читайте также: В ГУВД Бишкека сообщили о полном контроле над ситуацией в городе

09:46 08.10.2020 ОМОН входе столкновений с протестующими в Бишкеке в октябре 2020 года. Киргизия. Цитата видео телеканала RT

11:21 08.10.2020 Заместитель главы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение действующего президента страны Сооронбая Жээнбекова неизвестно. Подробности в материале: В Киргизии заявили об исчезновении президента Жээнбекова

11:43 08.10.2020 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в столице республики Бишкеке, заявила 8 октября пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева. Читайте подробнее: Пресс-секретарь Жээнбекова назвала местонахождение президента Киргизии

12:07 08.10.2020 Пограничная служба Киргизии не допустит выезда высокопоставленных чиновников из страны, сообщил 8 октября представитель ведомства. Подробности в материале: В Киргизии погранслужбе запретили выпускать чиновников из страны

12:40 08.10.2020 Любые эвентуальные рассуждения на счёт того, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков может находиться в России, неуместны. Об этом 8 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте подробнее: В Кремле ответили на вопрос о местонахождении Жээнбекова

13:00 08.10.2020 Киргизское правительство пытается сохранить частичную управляемость государством. Подробности в материале: Власти Киргизии обещают выплатить зарплаты и пенсии несмотря на кризис

13:05 08.10.2020 Для участия в митинге в поддержку назначенного парламентом Киргизии премьер-министра страны Садыра Жапарова в Бишкеке собрались около тысячи человек. Об этом 8 октября сообщает РИА Новости. Читайте подробнее: В Бишкеке проходит митинг в поддержку Жапарова

13:17 08.10.2020 В Организации Объединённых Наций обеспокоены сложившейся в Киргизии обстановкой после выборов. Об этом сегодня, 8 октября, во время встречи с исполняющим обязанности главы Госкомитета национальной безопасности республики Омурбеком Суваналиевым заявил постоянный координатор системы ООН в Киргизии Озонниа Ожиело. Подробности в материале: ООН готова помочь в стабилизации ситуации в Киргизии

13:34 08.10.2020 Рост напряжённости у сопредельных с Россией государств, в том числе, например, связанный с политическим кризисом в Киргизии, обращён не только против интересов Москвы, но и Пекина. Об этом 8 октября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: «Не только против России, но и Китая» — о политическом кризисе в Киргизии

13:37 08.10.2020 Российское руководство обеспокоено ситуацией в Киргизии, где наблюдается бардак и хаос, и надеется на стабилизацию обстановки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 8 октября. Всё, что происходит в этом соседнем государстве, очень важно для России, так как Киргизия — продвинутый партнёр РФ по ЕАЭС и СНГ, подчеркнул он. Песков не стал подробнее говорить о ситуации, отметив, что она знакома людям на местах. Подробности в материале: Кремль беспокоит «бардак и хаос» в Киргизии

14:10 08.10.2020 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с новым спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым ситуацию в республике. Об этом 8 октября сообщила пресс-секретаря главы государства Толгонай Стамалиева. Об этом: Жээнбеков обсудил со спикером парламента ситуацию в Киргизии

14:25 08.10.2020 Беспорядки перед Белым домом в Бишкеке. Киргизия. Цитата видео телеканала RT

14:26 08.10.2020 Евразийский союз находится под угрозой из-за обострившихся в 2020 году конфликтов и политических кризисов на Кавказе, Центральной Азии и Белоруссии. Об этом 8 октября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24». Читайте также: В кризисах на постсоветском пространстве увидели злой умысел против ЕАЭС

14:44 08.10.2020 В Киргизии руководители МВД, спецслужб и армии потребовали от всех политических сил республики в интересах народа начать переговоры. Об этом говорится в заявлении коллегии Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики. Читайте подробнее: В Киргизии силовики призвали политиков начать переговоры

14:49 08.10.2020 Глава ФСБ России надеется, что правоохранительные органы Киргизии вскоре смогут нормализировать ситуацию и восстановить общественный порядок. Подробности в материале: Глава ФСБ РФ обсудил с руководством киргизского Совбеза кризис в Киргизии

15:05 08.10.2020 В 2019 году США выделили средства на мониторинг за избирательным процессом в Киргизии. Об этом 8 октября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24». Читайте также: В протестах в Киргизии увидели «американский след»

15:31 08.10.2020 Площадь перед зданием правительства опустела. Бишкек. 07.10.20. Цитата веб-камеры

16:03 08.10.2020 МИД Украины дал рекомендации согражданам, находящимся в Киргизии, как избежать опасных ситуаций. Читайте подробнее: Жителей Украины призвали не ездить в Киргизию

16:44 08.10.2020 Сторонники президента Киргизии вышли на митинг в Оше. Подробности в материале: На юге Киргизии проходят митинги в поддержку президента Жээнбекова

17:09 08.10.2020 К урегулированию ситуации в Киргизии может подключиться Организация Договора о коллективной безопасности, заявил 8 октября генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Он выразил надежду на то, что ситуация в Киргизии «стабилизируется и будет введена в правовую плоскость». Что касается ОДКБ, то организация может сыграть свою роль, «в том числе посредническую», — если это потребуется. Об этом: В ОДКБ рассказали о возможном посредничестве по ситуации в Киргизии

17:38 08.10.2020 Информацию о желании покинуть пост главы государства Сооронбай Жээнбеков передал через одного из депутатов. Читайте также: «Премьер-министр» Киргизии утверждает, что президент хочет уйти в отставку

19:05 08.10.2020 Пост премьер-министра Киргизии «должна занять компромиссная фигура — технический премьер, который сможет продолжить работу правительства и провести честные равные выборы». Читайте подробнее: Претендент на пост премьер-министра Киргизии «выпустил джина из бутылки»

19:14 08.10.2020 Киргизские силовики «находятся вне политики и не являются инструментом политических партий». Читайте подробнее: Киргизские силовики опубликовали позицию относительно кризиса в стране

19:35 08.10.2020 «Молодежь Киргизии хочет обновления, она является основным актором всех изменений, молодежь поднимается на митинги, и именно молодые люди сделали эту революцию». Читайте подробнее:Соперник киргизского «премьер-министра» обвинил его в подготовке покушения

19:52 08.10.2020 Политический кризис в Киргизии может ухудшить экономическую ситуацию и привести к еще большему проседанию показателя ВВП. Читайте также: Евразийский фонд предрекает падение ВВП Киргизии из-за политкризиса

20:28 08.10.2020 Цитата из видео «Акция в поддержку Садыра Жапарова прошла перед Домом правительства». super. kg

22:02 08.10.2020 Цитата из видео. Перед мэрией Бишкека прошел митинг с требованием вернуть Азиза Суракматова. super. kg

22:53 08.10.2020 Цитата из видео. Митинг в Бишкеке. 10.2020. Простые Люди

00:52 09.10.2020 Все политические силы в Киргизии должны стремиться сохранить мир, не разделять людей и не вносить раскол в обществе, заявил 9 октября президент республики Сооронбай Жээнбеков в своём обращении к народу. Текст обращения распространила пресс-служба администрации глав государства. Читайте подробнее: Президент Киргизии призвал политические партии не разделять людей

07:13 09.10.2020 Цитата из видео. Перед мэрией Бишкека прошел митинг с требованием вернуть Азиза Суракматова. super. kg

08:11 09.10.2020 Ночь на 9 октября прошла в столице Киргизии спокойно, без случаев мародерства и погромов. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека. Читайте также: Ночь в Бишкеке прошла без погромов и мародерства — ГУВД

08:13 09.10.2020 В столице Киргизии Бишкеке прошедшей ночью ситуация оставалась спокойной и находилась под контролем правоохранительных органов и народных дружин. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба столичного ГУВД. Читайте также: Полиция Бишкека не зафиксировала ночью случаев мародёрства и погромов

08:46 09.10.2020 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти с поста главы государства после того, как страна «встанет на путь законности». Читайте подробнее: Жээнбеков назвал условия для ухода с поста президента Киргизии

09:10 09.10.2020 Во время массовых беспорядков, которые произошли в Киргизии после выборов в парламент страны, граждане России не пострадали. Об этом 9 октября рассказал пресс-секретарь российского посольства в Бишкеке Виктор Харченко. Об этом: Граждане РФ не пострадали в ходе беспорядков в Киргизии

09:19 09.10.2020 Объединение всех граждан поможет стабилизировать обстановку в Киргизии, с призывом к ним выступил Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии. Об этом сообщает 9 октября пресс-служба ведомства. «ГКНБ КР обращается ко всем гражданам, неравнодушным к судьбе нашей страны, в эти трудные минуты объединиться в целях стабилизации общественно-политической обстановки», — говорится в сообщении. Об этом: Спецслужбы Киргизии выступили с обращением к гражданам

09:41 09.10.2020 «Деструктивные элементы» пытаются обострить ситуацию в Киргизии, заявил 9 октября исполняющий обязанности главы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев. Читайте также: В Киргизии заявили о пытающихся обострить ситуацию деструктивных элементах

10:05 09.10.2020 Бывший глава правительства Киргизии Омурбек Бабанов вновь выдвинут кандидатом на данный пост четырьмя оппозиционными партиями страны. Об этом 9 октября сообщает агентство Kabar. Читайте подробнее: В Киргизии снова выдвинули Бабанова на пост главы правительства

10:37 09.10.2020 Указ об отставке нынешнего правительства Киргизии и его главы Кубатбека Боронова подписал киргизский президент Сооронбай Жээнбеков. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба республики. Об этом: Президент Киргизии отправил в отставку правительство страны

10:54 09.10.2020 Центральная площадь Ала-Тоо. Бишкек. 09.10.2020

10:56 09.10.2020 Указ об увольнении главы Госкомитета национальной безопасности Киргизии Орозбека Опумбаева с занимаемой им должности подписал президент страны Сооронбай Жээнбеков. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба киргизского лидера. Читайте также: Президент Киргизии уволил главу Госкомитета нацбезопасности страны

11:36 09.10.2020 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков [president.kg]

11:40 09.10.2020 Общее количество пострадавших в ходе массовых беспорядков, которые произошли в столице Киргизии после выборов в парламент страны, выросло до 1218. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения. Читайте подробнее: Количество пострадавших во время беспорядков в Бишкеке выросло до 1218

12:09 09.10.2020 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии направил в Генпрокуратуру и МВД заявление 12 партий о нарушениях в ходе выборах в парламент, которые состоялись 4 октября. Об этом 9 октября сообщается на сайте ЦИК. Подробности в материале: ЦИК Киргизии направил в Генпрокуратуру заявление о нарушениях на выборах

12:32 09.10.2020 Митинг в поддержку действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова проходит в настоящее время в городе Ош. Об этом 9 октября сообщает агентство 24. kg со ссылкой на городское ГУВД. Читайте также: Митинг сторонников президента Киргизии Жээнбекова проходит в городе Ош

13:03 09.10.2020 Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с главой наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Томасом Бозерупом [president.kg]

13:03 09.10.2020 Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил, что поступают данные о попытках организовать масштабные беспорядки с использованием огнестрельного оружия.

13:04 09.10.2020 Экс-президент Киргизии Атамбаев, выступая на митинге, назвал произошедшее в стране после парламентских выборов «третьей революцией».

13:05 09.10.2020 Лидеры Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана призвали народ Киргизии проявить мудрость для сохранения мира в стране — совместное заявление.

13:06 09.10.2020 Парламент Киргизии должен в кратчайшие сроки провести внеочередное заседание, чтобы вернуть страну в правовое поле, заявил спикер парламента республики. Он призвал протестующих разойтись, чтобы можно было спокойно провести заседание.

13:06 09.10.2020 Цитата из видео Митинг в Бишкеке. 10.2020. Простые Люди

13:31 09.10.2020 В ситуации в Киргизии присутствуют «ярко выраженные элементы хаоса», заявил 9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте также: Кремль заявил о «ярко выраженных элементах хаоса» в Киргизии

13:42 09.10.2020 Протесты в Киргизии, которые последовали после выборов в парламент республики, — это «третья революция». Об этом сегодня, 9 октября, выступая в Бишкеке перед своими сторонниками, заявил бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Читайте также: Атамбаев считает протесты в Киргизии «третьей революцией»

13:47 09.10.2020 Президент Киргизии ввел в столице режим чрезвычайного положения.

13:56 09.10.2020 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с главами миссий международных наблюдателей [president.kg]

14:00 09.10.2020 Указ позволит задействовать армию для восстановления порядка. Об этом: Президент Киргизии вводит режим ЧП в Бишкеке

14:27 09.10.2020 Народ Киргизии в нынешнее непростое для республики время должен приложить усилия, чтобы восстановить стабильность в стране. Об этом говорится в совместном заявлении, которые на фоне протестов в Киргизии сделали главы четырёх государств Центральной Азии — Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Читайте подробнее: Главы стран Центральной Азии призвали народ Киргизии проявить мудрость

14:41 09.10.2020 Vолодые люди закидали камнями митингующих. Сторонники Атамбаева отошли с площади Ала-Тоо к ограде Белого дома. Читайте также: В центре Бишкека начались столкновения

14:43 09.10.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не проводить параллели между событиями в республике и Киргизии. Об этом 9 октября сообщает БелТА. Подробности в материале: Лукашенко призвал не сравнивать события в Белоруссии и Киргизии

14:46 09.10.2020 Органы национальной безопасности Киргизии «вплотную займутся выяснением личности организаторов массовых беспорядков, пытающихся дестабилизировать и без того сложную ситуацию». Читайте подробнее: Спецслужбы Киргизии обещают наказать виновных в беспорядках. Но не сейчас

14:49 09.10.2020 Столкновения сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и кандидата в премьер-министры страны Садыра Жапарова начались в центре Бишкека. Об этом сообщает 9 октября «Sputnik Киргизия». «На площади Ала-Тоо слышны звуки стрельбы, летят камни», — говорится в сообщении. Об этом: В центре Бишкека слышна стрельба

14:53 09.10.2020 Часть сторонников Жапарова возвращается на Старую площадь. Ситуация в центре Бишкека успокаиваться. Об этом: Столкновения в Бишкеке прекратились

14:56 09.10.2020 И. о. главы МВД Киргизии Курсан Асанов посетил милиционеров, раненных во время беспорядков в Бишкеке. mvd.gov.kg

15:03 09.10.2020 Участники митинга в поддержку Садыра Жапарова освистали женщину, выступившую в поддержку Жапарова за то, что она говорила на русском языке.

15:12 09.10.2020 Служащие роты почетного караула покинули пост на площади Ала-Тоо по приказу командования после того как рядом с ними произошла стычка между сторонниками Садыра Жапарова и Алмазбека Атабмаева. Читайте также: Главный флаг Киргизии остался без почетного караула

15:27 09.10.2020 Ранены два человека — претендент на пост вице-премьера Тилек Токтогазиев и охранник Темира Сариева. Об этом: Столкновений в Бишкеке — ранен политик и охранник

15:28 09.10.2020 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проводит встречу с новым главой генштаба страны.

15:52 09.10.2020 В настоящее время в столицу Киргизии — Бишкек — начали прибывать военная техника и военнослужащие. Об этом 9 октября сообщает ТАСС. Читайте также: В столицу Киргизии начали прибывать военная техника и военнослужащие

16:08 09.10.2020 В окружении экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева заявили о совершённом покушении на политика.

16:22 09.10.2020 О покушении на бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева 9 октября в Бишкеке написала его советник Кундуз Жолдубаева в Facebook. Подробности в материале: На экс-президента Киргизии Атамбаева совершено покушение

16:23 09.10.2020 Духовное управление мусульман Киргизии призывает армию, правоохранительные органы и госкомитет нацбезопасности не участвовать в политической борьбе. Об этом: Беспорядки в Киргизии: Муфтият обещает не вмешиваться в игры политиков

16:34 09.10.2020 Киргизский оппозиционер Тилек Токтогазиев (партия «Ата Мекен») находится в бессознательном состоянии после ранения, написала 9 октября депутат Эльвира Сурабалдиева в Twitter. Подробности в материале: В Киргизии депутат рассказала о состоянии раненого Токтогазиева

16:58 09.10.2020 Информация о покушении, которое готовилось на экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, поступила ещё накануне. Об этом киргизский политик заявил сегодня, 9 октября, в своём видеообращении. Он добавил, что попытки покушений его не остановят, поэтому он намерен «быть с народом» и дальше. Читайте также: Атамбаев заявил, что был готов к покушению на него

17:38 09.10.2020 Цитата из видео «Дружинники поют гимн Кыргызстана». Изображение: 24KG

17:45 09.10.2020 Об обстреле автомобиля, в котором ехал бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков в Бишкеке, сообщает 9 октября Sputnik Киргизия. О покушении на него заявил сам Исаков. Это произошло, когда автомобиль ехал в районе площади Ала-Тоо. Машина была обстреляна боевыми патронами. Об этом: Бывший премьер-министр Киргизии Исаков заявил о покушении на него

17:56 09.10.2020 Усиленный режим охраны введен из-за массовых беспорядков, вспыхнувших в республике. Читайте подробнее: Российская военная база в Киргизии переведена на антитеррористический режим

18:04 09.10.2020 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил об угрозе потери государственности.

18:05 09.10.2020 Режим чрезвычайного положения начал действовать в Бишкеке с 17:00 мск 9 октября. Действие режима ЧП продлится до 5:00 мск 21 октября. Читайте подробнее: В Бишкеке вступил в силу режим ЧП

18:24 09.10.2020 Киргизия как государство подошла к опасной черте, заявил 9 октября президент страны Сооронбай Жээнбеков в обращении к согражданам. [[[quote-0]]]

Читайте подробнее: Президент Киргизии заявил, что страна подошла к черте