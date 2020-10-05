Москва, 5 октября, 2020, 19:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил новых послов в Колумбии, Парагвае, Чили, Уругвае, Гондурасе и Сальвадоре. Соответствующие указы главы государства опубликованы 5 октября на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

В частности, президент назначил послом России в Колумбии Николая Тавдумадзе, освободив от этой должности Сергея Кошкина. Другим указом Сергей Кошкин назначен послом в Чили вместо Владимира Трухановского.

Новым послом России в Никарагуа и по совместительству в Гондурасе и Сальвадоре назначен Александр Холиков. Ранее эту должность занимал Андрей Будаев, который теперь назначен послом в Уругвае и по совместительству наблюдателем от России при комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции вместо Николая Софинского.

Новым российским послом в Парагвае стал Александр Писарев. На этом посту он сменил Николая Тавдумадзе.