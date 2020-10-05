Переславль-Залесский, Ярославская область, 5 октября, 2020, 19:04 — ИА Регнум. Администрация городского округа Переславля-Залесского совместно с правоохранительными органами и специалистами сферы культуры Ярославской области проведет проверку финансовой деятельности переславской школы искусств. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Проверка будет плановой, начнется она 26 октября. Администрация обещает изучить все доводы, изложенные в открытом письме учителей школы, опубликованном сегодня в социальных сетях.

Yarnews.net Школа искусств

В настоящий момент под письмом стоят подписи 25 педагогов школы искусств — как музыкального, так и художественного отделений. Это практически весь преподавательский состав школы за исключением тех, кто в настоящий момент находится на больничном.

Учителя школы жалуются, что не получают стимулирующих выплат, что отсутствует финансовая поддержка концертной деятельности и конкурсов, а также, что их заставляют подписывать дополнительное соглашение к трудовому договору, по которому их зарплата снизится. Администрация полагает, что все стимулирующие выплачиваются вовремя.

«Стимулирующие выплаты выплачиваются ежемесячно в соответствии с Положением об оплате труда. Более детальная информация будет готовится по результатам проверки «, — прокомментировали в пресс-службе администрации Переславля.

В ходе обсуждения проблем оплаты труда и экономии бюджетных средств всплыла информация о том, что в школу искусств трудоустроена дочь директора школы Светланы Дойниковой. Действительно, по сообщению администрации Переславля, в школе работает Дойникова Ю.В. Факт родства планируется установить в ходе проверки.

Воспитанники школы искусств и их родители просят поддержать педагогов и не допустить развала школы. Они оставляют свои комментарии на страницах главы Переславля Валерия Астраханцева в социальных сетях.

«Я учусь в школе 5 год, хожу с радостью и удовольствием! Я знаю, как много сил отдают учителя нам. Умоляю вас, помогите школе остаться на хорошем уровне. В современном мире и так мало духовности, вы даже хотите это отнять у детей. Дайте возможность учиться детям нашего города. Верим в Вас и справедливость,» — написала Соня Воскресенская.

«Я очень вас прошу услышать педагогов нашей школы искусств. Это действительно единственное место где дух искусства живет уже почти век. Из стен этого заведения вышли знаменитости, которые сейчас выступают на лучших сценах Росси, Италии и других стран. Я сама закончила эту школу в 90-х годах. И знаю, какой это труд. Я ВАС ОЧЕНЬ ПРОШУ, УСЛЫШАТЬ ИХ!» — обращается к главе города Наталья Корнеченко.

Глава Переславля Валерий Астраханцев пока никак не прокомментировал происходящее, директор школы Светлана Дойникова находится на больничном.