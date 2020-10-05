Москва, 5 октября, 2020, 19:02 — ИА Регнум. Курдская проблема может превратиться в опасный взрыв, если вопрос нарушения границ Сирии не будет решен, заявил 5 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава МИД России подчеркнул, что курдская проблема касается не только Сирии.

«Заигрывать с территориальной целостностью любой страны — это грубое нарушение международного права. В данном конкретном случае это касается не только Сирии, это касается курдской проблемы, которая может взорваться так, что нынешняя ситуация покажется, в общем-то, гораздо менее серьезной», — сказал Сергей Лавров.

По его словам, курдская проблема касается целого ряда стран Ближнего Востока.

«Приглашения к сепаратизму — не просто приглашения, а активное продвижение сепаратизма может окончиться очень плохо. Опять-таки это все делает страна, которая далеко за океаном, а последствия будут расхлебывать и страны региона, и Европа, и, в общем-то, мы совсем недалеко находимся», — подчеркнул российский министр иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, США активно поддерживают курдские формирования на северо-востоке Сирии, пользуясь этим обстоятельством для разграбления сирийских нефтяных месторождений.