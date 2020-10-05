Село Мокроусово, Курганская область, 5 октября, 2020, 18:49 — ИА Регнум. В Курганской области жители села Мокроусово при уборке урожая на приусадебном участке откопали гранату времён Гражданской войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Пресс-служба управления Росгвардии по Курганской области Смертельная находка в селе Мокроусово

На место незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН «Скиф» Управления Росгвардии по Курганской области. Ручная граната была со следами коррозии и запалом без предохранительной чеки.

Снаряд был вывезен на безопасное расстояние от населенного пункта и уничтожен, отметили в Росгвардии. И напомнили, что при обнаружении боеприпасов курганцам следует сразу же сигнализировать о смертельной находке в полицию или экстренные службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в курганском городе Шадринске на приусадебном участке местные жители во время садовых работ обнаружили мину.