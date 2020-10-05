Париж, 5 октября, 2020, 18:56 — ИА Регнум. Согласно опросу, проведенному компанией IFOP для Journal du Dimanche, около 60% из 1608 опрошенных готовы проголосовать либо за нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона, либо за лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон — Ле Пен

Как свидетельствует опрос, за Макрона в первом туре президентских выборов готовы проголосовать от 23 до 26% избирателей, а за Ле Пен — от 24 до 27%. Генеральный директор IFOP Фредерик Даби предположил, что лидер «Национального объединения» может «победить в первом туре… но это зависит от других кандидатов от правого и левого флангов».

За Макроном и Ле Пен следует президент совета региона О-де-Франс Ксавье Бартран, набравший 16% голосов, затем идут бывший министр экономики и финансов Франсуа Баруан (14%) и президент совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.

Напомним, как свидетельствуют данные опроса, проведенного французской исследовательской организацией Odoxa 22−23 сентября, 63% жителей Франции положительно относятся к бывшему премьер-министру Эдуару Филиппу, и большая часть из них хочет, чтобы он вернулся в политику.