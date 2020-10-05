Бишкек, 5 октября, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Митингующие в центре столицы Киргизии сторонники проигравших парламентские выборы партий решили продолжить акцию протеста возле Дома правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизский ОМОН

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Несколько десятков протестующих пытаются попасть на территорию Дома правительства — часть из них предпринимает попытки расшатать ворота, а другая часть лезет прямо через забор.

Подтянувшиеся со стороны Старой площади милиционеры и сотрудники ОМОНа начали разгон митинга. Силовики применяют светошумовые гранаты.

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