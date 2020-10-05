Уход доллара с позиции мировой валюты займет десятки лет – экономист
Москва, 5 октября, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Граждане РФ предпочитают хранить свои сбережения на рублевых валютных вкладах, так как всё, что сложнее депозита, требует определенных финансовых знаний, которыми большая часть населения не обладает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.
При этом он подчеркнул, что более высокая доходность неизбежно сопровождается большим риском.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Воронкова заявила, что в настоящее время доллар остается наиболее универсальной и востребованной мировой валютой, но для диверсификации рисков граждане РФ могли бы использовать и другие валюты.