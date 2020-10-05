Москва, 5 октября, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Доступ к широкополосному интернету должен быть обеспечен в российских школах, заявил 5 октября президент страны Владимир Путин на видеовстрече с преподавателями и студентами педагогических вузов.

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Глава государства поручил разобраться с этой проблемой «в течение следующего года». Он заявил, что доступ к скоростному интернету должен быть организован по всей стране к 2030 году.

Кроме того, заявил президент, нужно сделать всё, чтобы «соответствующее оборудование» — для дистанционного обучения — было в каждой семье в России. То есть, по его словам, недостаточно только создавать инфраструктуру для дистанционного обучения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в России школьное обучение не будет переведено в дистанционный формат.