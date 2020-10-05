Женева, Швейцария, 5 октября, 2020, 17:28 — ИА Регнум. Порядка 10% населения Земли уже перенесли новую коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2. Об этом заявил 5 октября директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Нам предстоит сложный период. Пандемия по-прежнему распространяется», — сказал представитель ВОЗ, подчеркнув, что в зоне риска остаётся ещё до 90% населения планеты.

Райан также подтвердил ранее озвученную оценку ВОЗ, согласно которой до начала массового производства вакцины от COVID-19 число жертв вируса во всём мире может достичь двух миллионов человек.