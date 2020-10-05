Псков, 5 октября, 2020, 16:57 — ИА Регнум. У нескольких сотрудников комитета по здравоохранению Псковской области выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе администрации региона.

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Заболевшие коронавирусом выявлены среди сотрудников в отделе кадров и экономическом отделе областного комитета по здравоохранению.

«На данный момент у двух сотрудников положительный результат на COVID-19, еще двое перепроверяются», — говорится в сообщении.

В настоящий момент все инфицированные изолированы.

Напомним, за 4 октября сутки в регионе было выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в области с начала пандемии заразились 5719 человек. Из них 4115 выздоровели, умерли 66 человек.