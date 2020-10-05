Пекин, 6 октября, 2020, 02:28 — ИА Регнум. Телефонные переговоры между китайским лидером Си Цзиньпином и новым главой японского правительства Ёсихидэ Сугой показали, что Токио нацелен на региональную повестку дня, в то время как интересы Китая простираются гораздо дальше. Из чего это следует, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

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Возможно, что реакция Суги на приоритеты, перечисленные китайским лидером, была заужена принципиально, фокус внимания был перенесен Сугой на подписание договоренностей в рамках Всеобъемлющего регионального экономического партнерства.

Но Китаю скорее требуется пауза для того, чтобы разобраться с идеологической стороной предлагаемой новой схемы регионального экономического взаимодействия. Почему же Япония не торопится поддержать Китай в поиске ответов на эти вопросы?

Читайте статью Владимира Павленко «О чем поговорили между собой Си Цзиньпин и Ёсихидэ Суга».