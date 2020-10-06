Москва, 6 октября, 2020, 03:11 — ИА Регнум. Недавние советы Михаила Горбачева по поводу «посредничества России в конфликте между США и КНР» абсолютно неприемлемы для Китая. Почему бывший советский генсек является «отрицательный величиной» в глазах китайских политиков и экспертов, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По сути, Горбачев посоветовал Китаю сдаваться, поднять руки перед США. Россия же должна встать на сторону США и привлекать Китай к обсуждению сдачи в этом ключе. «Выслушай, что советует Горбачев, и сделай наоборот», — так, перефразируя старинную поговорку, можно выразить отношение китайских экспертов к горбачевским советам. И дело здесь не только в том сокрушительном результате, с которым Горбачев «перестроил» СССР, но и в тех приснопамятных событиях 1989 года, когда Китай выбрал свой, оказавшийся крайне продуктивным, исторический путь.

Тогда Горбачев, в ходе встречи с Дэн Сяопином, не смог ответить по существу ни на один вопрос, сводя все к привычной псевдодемократической демагогии. Как же могут Россия и Китай строить отношения в будущем, не идя на поводу у провокаторов?

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