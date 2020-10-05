Ярославль, 5 октября, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Жители Ярославской области жалуются на многочасовые задержки приезда на вызов машин скорой помощи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал «ЯрНьюс».

Yarregion.ru Врач «Скорой помощи» в Ярославле

Количество сообщений в соцсетях о том, что медики приехали по вызову спустя несколько часов после звонка, особенно выросло за последние 2−3 недели.

«Ждем скорую уже 12 часов. У мамы сломана шейка бедра. Скорая приехала через 13 часов. Бригада — врач и девушка, очень хорошие. Пока у Соловьевки стояли с водителем, он объяснил, что и машины, и водители есть, а вот врачей и медперсонала в скорой не хватает, поэтому всё так долго». «Дозвониться до скорой просто невозможно — не снимают трубку ни городская, ни Заволжская. Соединяют со скорой только по экстренному вызову. Но и это не помогло… 4 часа ждали — не приехала. Был сердечный приступ. Хорошо, что обошлось… Сняли вызов. На скорой сказали, что огромное количество звонков…» «Вчера тётушке стало плохо, вызвали скорую в 23:00, в итоге приехала в 6:00 утра, попытки повторно дозвониться не увенчались успехом, тупо НЕ БЕРУТ трубку и это СКОРАЯ, пришлось звонить в 112. Итог: сегодня весь день занимаемся ПОХОРОНАМИ. Складывается такое ощущение, что стоит задача проредить население Ярославской области», — приводит выдержки из соцсетей портал «ЯрНьюс».

В областной станции скорой медицинской помощи о проблеме знают. Из-за пандемии коронавируса увеличилось количество обращений в скорую. Если раньше в сутки было 500 вызовов, то теперь это цифра выросла до 600.

«К сожалению, пандемия и сезонный подъем заболеваемости ОРВИ внесли изменения в работу нашей станции. Из-за боязни заболеть COVID-19 люди стали чаще обращаться в скорою помощь при подъеме температуры. Количество вызовов в сутки увеличилось более чем на 100. Только 25% вызовов составляют экстренные случаи, когда скорая помощь должна приехать за 20 минут. На экстренные вызовы, в более 90% случаев, скорая помощь приезжает вовремя. На вызовы, не связанные с угрозой жизни, так называемые вызовы в неотложной форме, время доезда не определено. На них направляется первая освободившаяся бригада при условии отсутствия вызовов в экстренной форме. Задержки происходят непосредственно при «обслуживании» неотложных ситуаций. Мы стараемся в первую очередь ехать туда, где есть угроза жизни: это потеря сознания, уличные вызовы и так далее», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный врач ГБУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи» Андрей Живой.

После посещения больных с подозрением на COVID-19 машины проходят санобработку. Кроме того, врачи и фельдшеры станции скорой помощи сами оказываются на больничном и карантине из-за коронавируса.

Yarregion.ru Тест на коронавирус

«Много времени занимают вызовы к пациентам с коронавирусом. После каждого вызова машину нужно обработать. Увеличилось и число госпитализаций. Если ранее порядка 25% от всех вызовов требовали госпитализации, то в последние дни это 32%. Рост на 7%. К сожалению, наши сотрудники тоже подвержены риску. Несмотря на то, что применяются все необходимые средства защиты, сейчас около 10% наших сотрудников находятся на больничном или карантине. Работаем очень интенсивно. Вместо обычных 13−14 вызовов в сутки бригада сейчас обслуживает более 20 вызовов. Люди выкладываются максимально», — отмечает главный врач станции скорой помощи Андрей Живой.

В связи с ростом числа вызовов медики обратились к ярославцам со специальным заявлением.

«Хочу обратиться к ярославцам: если нет экстренного состояния с угрозой для жизни, обращаться не в скорую помощь, а в поликлинику. Чтобы понять, нужно ли вызывать скорую, можно обратиться по телефону 03 или 45−13−94 за консультацией. Также прошу в этот непростой период максимально внимательно отнестись к своему здоровью: использовать средства защиты, соблюдать правила гигиены, соблюдать дистанцию», — сказал Андрей Живой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM Ярославская область подошла к рекорду по числу госпитализированных в ковид-клиники. На утро 5 октября в больницах находится 788 пациентов с типичными симптомами COVID-19 и подтвержденным коронавирусом.