Ханты-Мансийск, 5 октября, 2020, 16:14 — ИА Регнум. В Югре 7,2 тыс. учеников из 284 классов переведены на дистанционное обучение на две недели распространения острой респираторной инфекции и коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональном департаменте образования и молодежной политики Югры.

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"Из них по гриппу и ОРВИ закрыто 30 классов (900 учеников), по коронавирусу — 254 класса (6 300 учащихся)», — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, некий источник заявил, что на карантине в ХМАО сейчас находятся в дошкольных учреждениях 30 групп или 634 воспитанника. Из них по гриппу и ОРВИ три группы, по коронавирусу — 27 групп.

Школьники не только уходят на карантин по коронавирусу и ОРВИ, но и возвращаются.

«В настоящее время с карантина вышли и приступили к очному обучению 17 классов по коронавирусу, 19 классов по ОРВИ», — сообщил собеседник агентства.

Отметим, что официальных заявлений о переходе на «дистанционку» от оперативного штаба или департамента образования и молодежной политики Югры пока не было.