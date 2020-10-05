Оренбург, 5 октября, 2020, 16:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области с 29 сентября по 5 октября количество выявленных случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. жителей выросло с 637,3 до 676,3. С начала пандемии в регионе выявлено 13 415 носителей SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Информационнмо центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

ИЦК Случаи заражения коронавирусом на 100 тыс. населения

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В Приволжском федеральном округе самый высокий показатель по-прежнему в Ульяновской области — 1 292,7 случаев на 100 тыс. жителей, в Нижегородской области — 1029,7 случаев, в Пензенской области — 849,7 случаев. Самый низкий показатель отмечен в Татарии, где на 100 тыс. населения приходится 189,3 случая заражения коронавирусом.

В России на 100 тыс. населения приходится 834,8 носителя SARS-CoV-2, а в Приволжском федеральном округе — 555,8.