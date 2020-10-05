Екатеринбург, 5 октября, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Большие очереди из пациентов в поликлиниках Екатеринбурга возникли на фоне роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в городском управлении здравоохранения.

Mzso.ru В поликлинике. Екатеринбург

В горздраве обратили внимание, что в городе растёт число заболевших ОРВИ. Впрочем, уверяют в подразделении, в поликлиниках уже приняли соответствующие меры.

«Медицинские учреждения мониторят ситуацию с очередями и для оказания неотложной помощи открыли дополнительные кабинеты, в том числе в поликлинике ЦГБ № 7», — сообщили в управлении.

Кроме того, часть пациентов ожидают приёма врача у себя дома, отметили в горздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЦГБ № 7 образовалась очередь из 30 человек с симптомами ОРВИ.