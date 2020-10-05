Махачкала, 5 октября, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева. Врио руководителя региона назначен Сергей Меликов, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Васильев

Напомним, Владимир Васильев был назначен врио главы Дагестана в октябре 2017 года. В сентябре 2018 года парламентом республики он был избран руководителем региона.

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