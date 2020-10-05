Киев, 5 октября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Бывший советник секретаря Совнацбеза Украины и бывший шоумен Сергей Сивохо сегодня, 5 октября, выступил с видеообращением к народным депутатам Верховной рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Обращение Сивохо обнародовал через социальные сети, его транслируют СМИ и некоторые телеканалы.

Сивохо заявил, что находится в поселке Опытное в «серой зоне» Донбасса, «где люди уже седьмой год живут в абсолютно диких условиях».

«Здесь, в Опытном, по-моему, над украинцами по-новому ставят опыты. Здесь нет газа, здесь нет воды, здесь нет электричества», — сказал он.

Бывший политик также предложил парламентариям «оторвать свои нежные точки» от мягких кресел, приехать в этот населенный пункт и хотя бы один раз в нём переночевать.

«Здесь много разрушенных домов. Можно будет провести ночь, как вы и хотели. Посидите в темноте, может, на вас и снизойдет озарение. Все подопытные украинцы ждут вас, ведь они за вас голосовали. Ну, когда им это было разрешено», — добавил Сивохо.

ИА REGNUM напоминает, что Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах 30 марта, после ряда его инициатив, направленных на мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Увольнению предшествовало нападение на Сивохо националистов во время одной из презентаций. На должность в СНБО бывшего кавээнщика назначили в октябре 2019 года.

Также отметим, что согласно решению нынешней власти, местные выборы в подконтрольном Киеву Донбассе в этом году проводиться не будут, якобы из соображений безопасности.

В сентябре заявлялось, что фракция «Слуга народа» может провести выездное заседание в Донбассе, однако эту инициативу отложили из-за вспышки коронавируса в Верховной раде.