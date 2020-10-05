Тбилиси, 5 октября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Трое пациентов с диагнозом COVID-19 в течение последних суток скончались в Грузии. Об этом, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны, 5 октября сообщила на брифинге глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«У нас трое умерших за последние 24 часа, двое — в Батуми и один — в Кутаиси», — сказала Тикарадзе.

По словам министра, во всех случаях умершим пациентам было более 80 лет. У них медики выявили тяжелые сопутствующие заболевания.

Стоит отметить, что за время пандемии в Грузии скончались 53 пациента с COVID-19. Всего в стране на 5 октября выявили 8696 носителей коронавируса, из которых 4619 победили эту инфекцию.