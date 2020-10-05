Москва, 5 октября, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не планируют заключать соглашения с РФ о невмешательстве, поскольку Вашингтон сам давно вмешивается в ситуацию в России. Об этом 5 октября заявил глава МИД ФР Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Они не хотят, потому что они реально вмешиваются в наши внутренние дела», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в РФ.

Так, уточнил Лавров, в США приняли закон, согласно которому государственному департаменту прямо предписывалось тратить по $20 млн ежегодно для того, чтобы «работать с российским гражданским обществом, поддерживать независимые неправительственные организации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что российские власти будут работать с любым президентом США, которого изберут в данной стране.

При этом он указал, что в Москве наблюдают за «перепалками» между представителями Демократической и Республиканской партий США и отметил, что дестабилизация ситуации в стране, которая, по мнению Лаврова, является вполне вероятной, не принесет никому ничего хорошего.