Санкт-Петербург, 5 октября, 2020, 15:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге скоропостижно скончался один из организаторов группы художников «Митьки», ВладимирТихомиров. Об этом 5 октября сообщается в посвящённой ему группе в соцсети «ВКонтакте».

Официальная группа художника в «ВК» В Петербурге ушел из жизни один из организаторов «Митьков» Виктор Тихомиров.

"Ушел из жизни Владимир Тихомиров — художник, митек. Ушел неожиданно для близких… Остались только картины…», — говорится в сообщении.

Тихомиров ушел из жизни на 69-м году жизни.

Отметим, «Митьки» — советская и российская группа художников из Санкт-Петербурга сложившаяся в 80-е года прошлого столетия и объединяющая около двух десятков человек и названная по уменьшительному имени одного из них, Дмитрия Шагина.