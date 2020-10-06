Остров Кунашир, Сахалинская область, 6 октября, 2020, 07:01 — ИА Регнум. Продолжающиеся измышления по поводу «остающейся возможности передачи Курил» имеют место как с японской стороны, так и среди американских специалистов. Как можно было бы конкретно указать таким «экспертам» на их ошибку, рассуждает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Высказывание американского доцента японского филиала университета «Темпл» Джеймса Брауна вполне может быть названо провокационным. Еще бы, ведь Браун смело заявляет о том, что недавние изменения, внесенные в Конституцию России, не должны беспокоить Японию, которая так или иначе «получит свои Курилы».

Интересно, что в своих утверждениях бравый американский доцент упоминает информацию, полученную из «источников в администрации российского президента», а перевод этого заявления на русский язык не замедлил опубликовать Московский центр Карнеги. Может быть, российским официальным лицам стоило бы отреагировать?

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