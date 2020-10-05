Бийск, Алтайский край, 5 октября, 2020, 15:10 — ИА Регнум. В Алтайском крае коронавирус выявлен у главы города Бийска Александра Студеникина. Чиновник ушёл на самоизоляцию.

Biysk22.ru Глава города Бийска Александр Студеникин

Студеникин получил положительный результат теста на коронавирус 5 октября, передаёт «Политсиб.ру» со ссылкой на источник.

Сообщается, что градоначальник находится дома, госпитализация ему не потребовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом.

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