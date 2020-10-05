Элиста, 5 октября, 2020, 15:10 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия ежесуточное число заболевших COVID-19 остается примерно на одном уровне. Так, за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 77 человек, за предшествующие — 76 человек, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 6 тыс. 888 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот же период выздоровели 4 тыс. 32 жителя республики.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 75 пациентов.