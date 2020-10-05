Москва, 5 октября, 2020, 15:09 — ИА Регнум. Дестабилизация в Соединенных Штатах после выборов президента страны весьма возможна, заявил 5 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Конечно, ничего хорошего дестабилизация в Соединенных Штатах, которая, в общем-то, весьма вероятна, ничего хорошего никому из нас это не принесёт», — сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в американском штате Огайо состоялись первые теледебаты двух кандидатов на пост президента США — действующего главы Белого дома и демократа Джозефа Байдена.

Политики обменялись колкостями в адрес друг друга. Так, Байден заявил, что Соединёнными Штатами Америки в настоящее время управляет худший президент Дональд Трамп. Он также назвал своего соперника «щенком Путина», «лжецом» и «клоуном».

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