Ставрополь, 5 октября, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Первые прививки от коронавируса нового типа сделали на Ставрополье: вакцинацию прошли медики, работающие с пациентами с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 октября в пресс-службе главы региона по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусу.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников доложил о начатой в регионе вакцинации от COVID-19 в рамках исследовательского этапа. Прививки к настоящему времени получили 12 медработников края. По его словам, их самочувствие хорошее, они готовятся ко второму этапу введения вакцины.

Как отметил Колесников, на Ставрополье поступило еще 26 наборов для вакцинации против коронавируса, которые также будут распределены по лечебным учреждениям региона.

«Пока прививки против коронавируса будут получать только медработники, работающие в «красной зоне», в непосредственном контакте с больными. Только медики и никто другой», — подчеркнул губернатор края Владимир Владимиров.

Участники заседания также обсудили ход прививочной кампании против гриппа. Глава Ставрополья напомнил, что вакцинация в крае проводится в три этапа, в ходе которых в общей сложности планируется привить не менее 64% населения. Завершить кампанию планируется к 1 ноября.

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