Санкт-Петербург, 5 октября, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Петербургу в случае снежной зимы не хватит имеющихся дворников. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко, курирующий сферу ЖКХ, в ходе инспекции дорожных предприятий.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега в Петербурге

Чиновник отметил, что, «несмотря на все усилия дорожных предприятий по набору кадров, специалистов ручного труда для уборки улиц в снегопад недостаточно», указывает Смольный.

«В преддверии зимы 2020−2021 готовится техника, люди понимают свою ответственность», — подчеркнул он. «Сегодня мы на практике отрабатываем те элементы уборки, которые необходимо осуществлять в зимний период. Недавно также мы приобрели технику и оценивали, за какое время и какую площадь тротуаров Петербурга можно с ее помощью убрать от снега», — добавил Николай Бондаренко.

Сейчас в штате предприятий числятся лишь 574 дворника. Однако в случае обильных снегопадов с лопатами на улицы готовы выйти порядка 1 800 дворников и примерно столько же единиц уборочной техники. Готовность предприятий к зиме, впрочем, Бондаренко оценил как «высокую».

Нарекания заслужили жилищные и коммунальные службы Петроградского района, а в Василеостровском, напротив, жилищников поставили в пример остальным.

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Заметим, зима 2018−2019 годов оказалась столь обильной на осадки, что в Петербурге образовался снежный коллапс на несколько недель.