Хельсингборг, Швеция, 5 октября, 2020, 14:12 — ИА Регнум. Разработчики игры Amnesia: Rebirth поделились новыми подробностями проекта. Об этом 5 октября сообщила «Игромания».

Amnesia Rebirth

Создатели проекта хотят сохранить ощущения от прохождения игры Amnesia: The Dark Descent и при этом подарить геймерам новый игровой опыт. По их словам, Rebirth станет пугающим хоррором, во многом вдохновлённым произведениями Говарда Лавкрафта, Эдгара Алана По и Брэма Стокера.

Из новых особенностей игры разработчики отмечают появление спичек — с их помощью можно будет освещать комнату или поджигать факелы. Однако они будут быстро заканчиваться, а значит геймерам предстоит мыслить стратегически.

Напомним, релиз Amnesia: Rebirth ожидается 20 октября 2020 года. Игра будет доступна на PC и PS4.