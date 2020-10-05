Москва, 5 октября, 2020, 14:11 — ИА Регнум. НАТО усиливает давление на Россию посредством формирования повестки оборонной политики стран Прибалтики. Об этом 5 октября заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

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«Почему этим занимается НАТО сегодня, увеличивает свою активность у нашей границы? Понятно, что у НАТО такая работа. Меня лично больше волнует даже и не удивляет, естественно, растущая активность НАТО в отношении России, а больше волнуют военные доктрины сопредельных государств», — заявил Лепехин.

«Дело в том, что эти военные доктрины Эстонии, Латвии, Литвы — тех государств, которые входят в НАТО — они не решают на самом деле оборонных задач этих государств. С одной стороны, НАТО эксплуатирует готовность этих стран просто платить, закупать вооружения, содержать контингент НАТО и так далее», — указал он.

В последнее время чаще происходят инциденты с участием самолётов НАТО в нейтральных водах вблизи территории России. Например, 11 сентября средства контроля воздушного пространства обнаружили два самолёта ВВС США, приближающиеся к государственной границе РФ.

4 сентября бомбардировщики ВВС США B-52 проходили около Крыма для изучения российской системы ПВО, также в начале сентября провокационный полёт был зафиксирован над нейтральными водами Баренцева моря.