Норильск, Красноярский край, 5 октября, 2020, 13:57 — ИА Регнум. ПАО «ГМК «Норильский никель» оценило ущерб от разлива дизельного топлива из хранилища № 5 ТЭЦ-3 города Норильска в 21,4 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 октября в пресс-службе компании.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в группу компаний «Норильский никель») представило в Арбитражный суд Красноярского края отзыв на исковое заявление Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, предъявленное для возмещения ущерба окружающей среде в размере 147,8 млрд рублей.

По оценке НТЭК, размер вреда окружающей среде составляет не 147,8 млрд рублей, а 21,4 млрд рублей.

При этом в компании уточнили, что НТЭК не оспаривает причинение вреда окружающей среде и готова устранять последствия инцидента. В компании заявили, что действовали «максимально оперативно и добросовестно» с первых минут аварии.

«НТЭК считает, что при определении размера вреда водным объектам и почве Росприроднадзор допустил серьёзное отступление от действующих методик расчёта размера вреда окружающей среде, а также правоприменительной практики», — говорится в сообщении «Норникеля».

В компании уточнили, что, в частности, Росприроднадзор применил «неоправданно завышенный» коэффициент длительности негативного воздействия вредных веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации. Также речь идёт о «существенном завышении объёма нефтепродуктов, попавших в водные объекты».

В НТЭК указали, что начали устранять последствия аварии «незамедлительно, в первый же день», а Росприроднадзор, в свою очередь, «завершил свои исследования по подсчёту попавших в воду нефтепродуктов слишком рано» (29 июня 2020 года), до окончания работ по сбору нефтепродуктов:

«В результате при расчёте был существенно завышен объём топлива, попавшего в воду — 19,1 тыс. т».

Работы по сбору нефтепродуктов не завершены до сих пор. НТЭК оценивает объём попавшего в водные объекты дизтоплива в цифру около 14,3 тыс. т.

Также НТЭК считает неверным определение ущерба в 738,6 млн рублей, нанесённого почве. В компании заявили, что Росприроднадзор «в несколько раз завысил площадь загрязнённого участка». Кроме того, в расчёты показателей степени загрязнения был включен не только показатель по нефтепродуктам, но и по другим загрязняющим веществам, а к плодородным почвам отнесли участки, являющиеся промышленными землями.

«Норникель» утверждает, что продолжает «добровольно и добросовестно» финансировать все необходимые расходы по ликвидации последствий аварии. По состоянию на 5 октября сумма затрат составляет порядка 12 млрд рублей:

«При определении размера вреда окружающей среде затраты на ликвидацию последствий должны быть учтены».

В НТЭК указывают на то, что выдвинутые Росприроднадзором требования «являются необоснованными» и для «справедливого разбирательства по делу должны быть исследованы и учтены все фактические обстоятельства».

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2020 года на севере Красноярского края произошла экологическая катастрофа. В результате разгерметизации резервуара на территории ТЭЦ-3 Норильска разлилось около 21,2 тыс. тонн дизельного топлива. Оно попало в окружающую среду.

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Был объявлен режим ЧС федерального характера. Росприроднадзор подал в отношении НТЭК иск о взыскании 147,8 млрд рублей. В ведомстве считают, что окружающей среде был причинён вред именно на такую сумму, кроме того, почве был причинён вред на 738,6 млн рублей.

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