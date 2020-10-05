Москва, 5 октября, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проведёт видеовстречу с руководителями думских фракций. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Подтверждаю, действительно, Путин встретится с руководителями фракций Госдумы в режиме видеоконференции», — сказал Песков.

По его словам, это мероприятие «состоится завтра [6 октября]».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии коронавируса подавляющее большинство встреч президента РФ Владимира Путина проходит в режиме видеоконференции.