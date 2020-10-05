Мурманский минздрав сообщил об успешной вакцинации медиков от коронавируса
Мурманск, 5 октября, 2020, 12:33 — ИА Регнум. В Мурманске от коронавируса вакцинировались 37 медиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцина
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"Отмечены единичные случаи незначительного повышения температуры. Это считается нормальной реакцией организма. Сегодня 11-й день после первых прививок. Можно сказать, что первая вакцинация от коронавируса в регионе прошла благополучно», — отметили в министерстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области за сутки выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.