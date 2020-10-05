Ярославль, 5 октября, 2020, 12:32 — ИА Регнум. Ярославская область подбирается к рекордному значению по числу госпитализированных в ковид-клиники. По данным на 5 октября, на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализировано 788 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией и типичной клиникой COVID-19. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

Ярославская инфекционная больница

По данным корреспондента ИА REGNUM, это один из наиболее высоких результатов за время пандемии. Больше было зафиксировано только 11 июня — 824 человека. Сейчас число пациентов аналогично пиковым значениям первой половины июня, когда в больницах находилось 750−770 человек.

Резкий прирост пациентов наблюдается за последнюю неделю. По официальным данным, их число увеличилось более чем на 200 человек. 29 сентября в клиниках проходили лечение 570 человек.

Власти призывают жителей области быть максимально осторожными: использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.